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DAÜ, Doğu Akdeniz Uluslararası II. Tıp Öğrencileri Kongre’sini gerçekleştiriyor

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DAÜ, Doğu Akdeniz Uluslararası II. Tıp Öğrencileri Kongre’sini gerçekleştiriyor
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Öğrenci Bilimsel Araştırma Kulübü 4 – 6 Mayıs 2017 tarihleri arasında Doğu Akdeniz Uluslararası Tıp Öğrencileri Kongresi’ne ikinci kez ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Kongrenin açılışı 4 Mayıs 2017, Perşembe günü saat 09:30’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirilecek.

“İdeolojik, Politik, Sosyo-kültürel Çatışmaların Var Olduğu Dünyamızda Tıp ve Sağlık Üzerine Multidisipliner Tartışmalar” teması ile gerçekleştirilecek olan kongreye, 7 farklı ülke ve 21 farklı üniversiteden tıp öğrencileri katılacak.

Açılış konuşmaları ile başlayacak olan kongrede Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi öğrencisinin sunacağı mini müzik dinletisinin ardından,  Adli Tıp Hocalarından Prof. Dr. Nevzat Alkan “İdeolojik, Politik ve Sosyo-Kültürel Çatışmaların Getirdiği Adli Tıp Sorunları” konulu sunum gerçekleştirecek. Kongrede ayrıca Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Ali Şehirlioğlu, Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü’nden Prof. Dr. Afksendiyos Kalangos ve Dahiliye Bölümü’nden Dr. Abdulhannan Aljouja sunum ve konuşmalarıyla kongreye katkı sağlayacaklar.

Kongrenin bilimsel programını öğrencilerin yaptıkları bilimsel araştırma sunumları ile birçok farklı medikal ve sosyal atölye çalışmaları oluşturmaktadır.  Kongrenin ilk gününde ayrıca Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Mevhibe Hocaoğlu moderatörlüğünde Fen ve Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü Öğretim üyesi Dr. Mustafa Öngün, İşletme ve Ekonomi Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Berna Numan, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet  Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Sonuç Büyük ve CTP Milletvekili Doğuş Derya tarafından ‘İdeolojik, Politik, Sosyo-Külürel Çatışmalar ve Sağlık’ konulu panel gerçekleştirilecek.

Kongre, tıp dünyasının belki de çekirdeğini oluşturan bilgi birikimi ve kollektif çalışma kavramlarını,  geleceğin doktorlarına özümsetmek, katılımcılara dostluk ve kardeşlik ortamında bilim ile harmanlanmış, gerek akademik gerekse sosyal açıdan gelişimlerine katkıda bulunabilecek bir tecrübeyi yaşatmayı amaçlıyor.  Kongrede gerçekleştirilecek olan bilimsel çalışmaların ardından katılımcılara KKTC’yi tanıtmak amacı ile sergi, doğa turları, kültür gezileri gibi birçok farklı sosyal etkinliğe de katılma fırsatı verilecektir.  

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