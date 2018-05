“Hiç Bir Zaman Geç Değildir”

“Dünya sağlık örgütü tahminlerine göre bugün 235 milyon astım hastası bulunmaktadır. Hastalık; gelir ve gelişmişlik düzeyi ayırt etmeden her ülkeyi etkilemekte, ancak astım hastalığına bağlı ölümlerin %80’i orta-düşük gelir düzeyli ülkelerde görülmektedir. Hastalığı kontrol altında tutmak, astım nöbetlerini önlemek mümkündür. Buna rağmen tanı almamış ve tedavi olmamış birçok insan solunum sıkıntısı, göğüs sıkışması, hırıltı yakınmalarıyla hastanelerin acil servislerine başvurmaktadır. Tedavi edilebileceklerinden haberdar olmayan astımlı insanların yaşamları kısıtlanmakta, gündelik işlerini ve etkinliklerini yerine getirememektedirler.

Astım çocuklarda en sık görülen kronik hastalıktır. Çocukların erişkinlere göre daha sık astım nöbeti ile acile getirildikleri saptanmıştır. Tedavi almayan çocuklar okula gidememekte, sosyal yaşama katılamamakta, psikolojik olarak yaralı kalmaktadırlar. Astım hem çocukların hem de erişkinlerin yaşam kalitesini düşürmektedir. Çocuklarda herhangi bir yaşta astım belirtileri başlayabilir. Gecikmeden tedavi edilmesi gereklidir. Tedaviye başlamak için -HİÇ BİR ZAMAN ÇOK ERKEN DEĞİLDİR.

Astım kontrol edilebilir bir hastalıktır! Tütün dumanından, küf, hava kirliliği,solunum yolları enfeksiyonlarından korunmak atakların tetiklenmesini engelleyecektir. Nefes yolundan alınan kortizon ve diğer ilaçların her gün ve uzun süre kullanılması hastalığı kontrolde tutmaya yardımcı olacaktır. Uzun zamandır astım hastalığı çeken birisi de tedaviye başlayabilir. Tedaviye başlamak için -HİÇ BİR ZAMAN GEÇ DEĞİLDİR.

Her ülkede karar vericilerin görevi, astıma neden olan, astım nöbetlerini tetikleyen iç ve dış ortam hava kirliliğini önlemektir. İç ortamda tütün kullanımına izin vermek, tütün ürünlerinin çeşitliliğini arttırmak, dış ortamda fosil yakıtlarını kullanan santralleri kurmak yöneticilerin asla izin vermemesi gereken uygulamalardır. Astım, sadece doktor reçetesi ile değil, sorumlu yöneticilerin toplumsal reçeteleriyle de kontrol edilir.”