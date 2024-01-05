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DAÜ, Gazimağusa Belediyesi ve MAKAMER, Ayluga Doğal Yaşam Parkı İçin İş Birliği Protokolü İmzaladı

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DAÜ, Gazimağusa Belediyesi ve MAKAMER İş Birliğiyle Ayluga Doğal Yaşam Parkı Projesine İmza Attı: Çevreye ve Topluma Önemli Katkılar Sağlanacak
DAÜ, Gazimağusa Belediyesi ve MAKAMER, Ayluga Doğal Yaşam Parkı İçin İş Birliği Protokolü İmzaladı

DAÜ İLE GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ VE MAKAMER ARASINDA AYLUGA DOĞAL YAŞAM PARKI PROJESİ İÇİN PROTOKOL İMZALANDI

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Gazimağusa Belediyesi ve Mağusa Kadın Merkezi Derneği (MAKAMER) arasında, Gazimağusa’nın Çanakkale bölgesinde yer alan ve uluslararası bir öneme sahip olan Ayluga sulak alanında halkın nefes alabileceği ve göletin doğal güzelliklerini izleyebileceği bir doğal yaşam parkı oluşturulması için iş birliği protokolü imzalandı. Söz konusu protokolün imza töreni, 3 Ocak 2024 Çarşamba günü, saat 15:00’te, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç’ın makamında gerçekleşti. Protokole DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay ve MAKAMER Başkanı Sıdıka Özdoğan imza koydu. Protokol İmza Töreni’nde DAÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi ve DAÜ adına Proje Koordinatörü Doç. Dr. Müge Rıza, MAKAMER Çevre Komitesi Sorumlusu ve MAKAMER adına Proje Koordinatörü Pelin Üretici ve MAKAMER Sekreteri Serap Akalınlar da hazır bulundu.

 

“DAÜ Topluma Karşı Sorumluluklarını Yerine Getirmektedir”

İmza töreninde konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, DAÜ’nün topluma karşı sorumluluklarının bulunduğunu ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliğini artırarak geliştirmeye devam ettiğini belirtti. Ayluga göletinin Gazimağusa’nın güzide noktalarından biri olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Kılıç, bölgenin geliştirilmesiyle ilgili bu projenin çok önemli bir adım olduğunu aktardı. Prof. Dr. Kılıç, DAÜ’nün 40 yılı aşkın yolculuğunda edinmiş olduğu bilgi birikimini, ihtiyaç duyulan her noktada sunmaya devam edeceğini vurguladı. Prof. Dr. Kılıç, protokolün hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, hayırlı olmasını diledi.

 

“Bu Proje Kente ve Topluma Önemli Katkılar Sağlayacak”

Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay, Gazimağusa kentinin sulak alanlar açısından adada en zengin bölgelerden biri olduğunu belirterek, DAÜ ve MAKAMER ile imzalayacakları bu protokolün, kente ve topluma önemli katkıları olacağını ifade etti. Ülkede yükseköğrenim sektöründen bahsediliyorsa DAÜ’nün mutlaka var olması gerektiğine, DAÜ’nün yalnızca Gazimağusa kenti için değil, tüm ülke için çok önemli kritik bir kurum olduğuna ve ülkenin en önemli iki sektöründen biri olan yükseköğrenim alanında DAÜ’nün diğer üniversitelere de faydasının bulunduğuna dikkat çeken Dr. Uluçay, halk olarak hükümetten ve devletten DAÜ’nün bu özelliğini mutlaka göz önünde bulundurmaları çağrısında bulundu. Dr. Uluçay, protokolün hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkürlerini ileterek, protokolün hayırlı olmasını diledi.

 

“Projeye Katkı Koyan Herkese Teşekkür Ediyoruz”

MAKAMER Başkanı Sıdıka Özdoğan, Ayluga göleti ile ilgili süreci 2017 yılından beri takip ettiklerini, zaman zaman yol kat etseler de pandemi gibi bazı etkenlerin projenin aksamasına neden olduğuna değinerek, derneğin bu süreçte geçtiği zorluklardan bahsetti. Bölge halkının göleti sahiplenme ve aidiyet duygusunu geliştirmek adına çeşitli farkındalık projelerinin yanı sıra, aynı zamanda Çanakkale bölge muhtarının da içinde olduğu ve MAKAMER’in iki üyeyle temsil edildiği bölge halkından oluşan bir komite ile çalışmalar yürüttüklerini aktaran Özdoğan, bu süreçte başta DAÜ ve Gazimağusa Belediyesi olmak üzere MAKEMER ile çalışan ve projeye katkı koyan herkese teşekkürlerini iletti.

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