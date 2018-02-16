  • BIST 116.511
  • Altın 162,527
  • Dolar 3,7374
  • Euro 4,6518
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAAnastasiadis Akıncı’dan görüşme talep edecek

DAÜ giriş sınav tarihi açıklandı

»
DAÜ giriş sınav tarihi açıklandı
DAÜ – Giriş ve Burs Sınavı 2018’in, Gazimağusa’da DAÜ Kampüsü’nde ve Lefkoşa’da olmak üzere iki sınav merkezinde yapılacağı belirtildi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) KKTC’li öğrenciler ile KKTC lise ve dengi okullarında kesintisiz eğitim görmekte olan TC’li öğrencilere yönelik DAÜ Giriş ve Burs Sınavı 2018, DAÜ Rektörlüğü’nün aldığı karar doğrultusunda bu yıl 31 Mayıs Perşembe günü 10:00 – 12:30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

DAÜ Rektörlüğü’nden yapılan açıklamada, DAÜ – Giriş ve Burs Sınavı 2018’in, Gazimağusa’da DAÜ Kampüsü’nde ve Lefkoşa’da olmak üzere iki sınav merkezinde yapılacağı belirtildi.


Açıklamada, öğrenci adaylarının DAÜ – Giriş ve Burs Sınavı 2018 hakkında detaylı bilgiye https://ww1.emu.edu.tr/kktcsinav web adresinden ulaşabilecekleri, sınava başvuruların, 24 Nisan – 30 Mayıs tarihleri arasında Gazimağusa’da DAÜ Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne ve 21 - 30 Mayıs tarihleri arasında Lefkoşa’da Atatürk Öğretmen Akademisi’ndeki DAÜ Sınav Başvuru Merkezi’ne mesai saatleri içerisinde yapılabileceği ifade edildi.

Sınava başvurular ayrıca, daha sonra duyurulacak bir program çerçevesinde KKTC liselerine DAÜ yetkilileri tarafından yapılacak olan ziyaretler esnasında da yapılabilecek.
   
Sınava giriş harcının 50 Türk Lirası olduğu belirtilen açıklamada, sınav harcının Kooperatif Merkez Bankası’nın herhangi bir şubesinden DAÜ’nün 100640 numaralı hesabına veya Lefkoşa’da DAÜ Sınav Başvuru Merkezi’ne başvuru esnasında yatırılabileceği kaydedildi. Ayrıca okul ziyaretlerinde başvuru sırasında da sınav giriş harcı ödenebilecek.

Sınava başvuracak olan öğrencilerin, kimlik kartı fotokopisi, banka dekontu ve 2 adet vesikalık fotoğraf ile, başvurularının kabul edileceği belirtildi. Açıklamada sınava girecek olan öğrencilerin sınav günü saat 09.30’da sınav merkezlerinde hazır bulunmaları ve yanlarında kimlik kartlarının ve sınav giriş belgesinin olması gerektiği de vurgulandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • DAÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turhan 12. kitabını yayınladı15 Şubat 2018 Perşembe 19:17
  • Yüksek Öğretimde Akreditasyon ve Kalite Güvencesi, YDÜ'de İrdelendi…15 Şubat 2018 Perşembe 19:17
  • LAÜ Patoloji Laboratuvarı’nda nitelikli teknik eleman yetiştiriliyor...15 Şubat 2018 Perşembe 19:16
  • 21. KTEV Kompozisyon Yarışması sonuçlandı15 Şubat 2018 Perşembe 12:45
  • Türkiye Adalet Akademisi ve İstinaf Mahkemesi Hakimleri YDÜ'de konuştu14 Şubat 2018 Çarşamba 19:07
  • Nijeryalı ünlü aktris Rahama Sadau da DAÜ’yü tercih etti14 Şubat 2018 Çarşamba 19:06
  • Soykan, Kıbrıs Türk Kütüphaneciler Derneği başkanı seçildi14 Şubat 2018 Çarşamba 19:05
  • YDÜ 2018 Yüksek Lisans ve Doktora Programına Bahar Dönemi Başvuruları Devam Ediyor...12 Şubat 2018 Pazartesi 19:15
  • LAÜ’nün lisansüstü programlarına başvurular devam ediyor...12 Şubat 2018 Pazartesi 19:14
  • “Hastanın Sesi” projesine DAÜ İletişim Fakültesi’nden Destek12 Şubat 2018 Pazartesi 11:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti