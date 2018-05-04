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DAÜ ile umutlara ortak ol

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) çocuklar yararına geleneksel DAÜ kermesi düzenlemeye hazırlanıyor.
DAÜ ile umutlara ortak ol

DAÜ çalışanlarının gönüllü katılımı ile gerçekleştirilecek olan kermes ‘DAÜ ile Umutlara Ortak Ol’ projesinin ilk etkinliği olarak 8 Mayıs 2018 Salı günü, 10:00 – 13:00 saatleri arasında, Merkezi Derslik Binası (CL) önünde gerçekleştirilecek.

DAÜ’de yer alan tüm fakülte, müdürlük ve birimlerin katkılarıyla kurulacak olan stantlarda ev yapımı çeşitli yiyecek ve içeceklerin satışı yapılarak gereksinimi olan çocuklar yararına etkinlik gerçekleştirilecek. Kermesten elde edilecek olan gelir ile 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı’nda ilköğretim çağında olan çocukların ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor. 

DAÜ Personel İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen “DAÜ İle Umutlara Ortak Ol” projesi her ay başka bir etkinlik düzenleyerek eğitim, sağlık, dezavantajlı gruplar ve çocuklar için fayda sağlayacak. Proje ile üniversite ile toplumun iş birliği içerisinde sosyal dayanışma ve farkındalıkları artırması hedefleniyor. Söz konusu proje DAÜ’nün değerlere verdiği önemin de büyük bir göstergesini olarak örnek olmaktadır.   

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