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DAÜ İletişim Fakültesi Othello Uluslararası Hareketli Sanat Bienali İçin Hazırlıklar Sürüyor

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi’nin yerel kurumlarla iş birliği çerçevesinde gerçekleştirdiği ziyaretler devam ediyor.
DAÜ İletişim Fakültesi Othello Uluslararası Hareketli Sanat Bienali İçin Hazırlıklar Sürüyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi’nin yerel kurumlarla iş birliği çerçevesinde gerçekleştirdiği ziyaretler devam ediyor. Bu bağlamda DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu ile Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Aysu Arsoy ve Yrd. Doç. Dr. Yetin Arslan, hazırlıkları süren Othello Uluslararası Hareketli Sanat Bienali iş birliği çalışmaları çerçevesinde, Gazimağusa’nın önde gelen inşaat şirketlerinden Tanyel İnşaat’ı ziyaret ettiler.

 

DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu üniversitenin uluslararası etkinliklerinde yerel kurum ve kuruluşlarla iş birliğinin kent ve üniversite etkileşimindeki önemine dikkat çekerek, yerel kurum ve kuruluşların böylesi uluslararası bir platformda DAÜ’nün yanında yer almalarının öneminin altını çizdi. Tanyel İnşaat Direktörü ve Sahibi Tanyel Bayraktaroğlu ise, böyle bir etkinlik için ellerinden gelen yardımı yapacaklarını söyledi.

 

DAÜ İletişim Fakültesi, daha önce de Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Gazimağusa Belediyesi Başkanı İsmail Arter ve Oza Kahve Direktörü Umut Oza’yı ziyaret etmişler ve iş birliği için anlaşmışlardı. DAÜ İletişim Fakültesi’nin ziyaretleri devam edecek.

 

Othello Uluslararası Hareketli Sanat Bienali Nedir?

Othello Uluslararası Hareketli Sanat Bienali, DAÜ İletişim Fakültesi tarafından organize edilip, Doğu Akdeniz Üniversitesi tarafından finansal olarak desteklenmektedir. Bienal, ismini Shakespeare’in ünlü oyununda söz edilen Gazimağusa kentindeki Othello Kalesi’nden almakta ve kentin kültür-sanatla olan ilişkisini simgeleyip ve vurgulamaktadır.

 

Üniversitelerin kültür, sanat ve yaratıcılığı desteklemesinin önemli rollerinden biri olduğunun farkındalığı ile Bienal’in ana motivasyonu, gerek ulusal gerekse uluslararası hem sanatçı olma yolundaki tasarım ve film öğrencilerini, hem de genç sanatçıları hareketli sanatı kullanarak kendi düşüncelerini yansıtmaya teşvik ederek uluslararası bir platformda bir araya getirip, düşünce ve birikimlerin paylaşılabildiği üretken ve motive edici bir ortam hazırlamayı amaçlamaktadır.

 

Temel amaç, hareketli sanatlarla özgün fikirler üretebilecek, farklı bakış açılarıyla alana katkıda bulunabilecek sinema ve görsel iletişim tasarımı öğrencilerinin teorik bilgilerini pratiğe dökmelerine yardımcı olmak, kısa film yapımcılığının uluslararası alanda gelişmesine katkıda bulunmak ve kısa filmlerin seyirciyle buluşmasını sağlamaktır

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