DAÜ KEDAM ve DAÜ KENT-AG’den “Ev ve Kent Hikayelemeleri” sunumu

Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Konut, Eğitim, Danışma ve Araştırma Merkezi (DAÜ KEDAM) ile DAÜ Kentsel Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nin (DAÜ KENT-AG) ortaklaşa düzenledikleri “Ev ve Kent Hikayelemeleri” podcast serisi, değerli Mimar ve Akademisyen Doç. Dr. Hakkı Yırtıcı’nın “Kadim Mekandan Konuta, Evin Halleri” başlıklı sesli sunumu ile 2020-2021 Akademik Yılı’nda yeniden başladı. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya ile paylaşılan podcast, “Kadim Mekândan Konuta, Evin Halleri' by Doç.Dr. Hakkı Yırtıcı - YouTube ” adresinden takip edilebiliyor.

Doç. Dr. Hakkı Yırtıcı Kimdir?

İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunu olan Doç. Dr. Hakkı Yırtıcı, yüksek lisans ve doktora eğitimini de aynı üniversitede tamamladı. “Çağdaş Kapitalizmin Mekansal Örgütlenmesi” isimli kitabı, 2005 yılında Bilgi Üniversitesi Yayınları tarafından basıldı. İktidar, mekan, dil ve psikanaliz alanlarına yoğunlaşan Doç. Dr. Yırtıcı; iktidar ve mekanın yeniden üretimi, modernleşme ve gündelik hayat pratikleri, sinema ve mimarlık ile kent modernleşme tarihi üzerine dersler vermekte, “Gazete DuvaR” internet gazetesine kent ve mimarlık sorunları üzerine düzenli yazmaktadır.

Doç. Dr. Yırtıcı, DAÜ Mimarlık Fakültesi için hazırladığı “Kadim Mekandan Konuta, Evin Halleri” başlıklı sunumunu kısaca şöyle özetliyor: “Evin halleri vardır. Çeşit çeşit, zamana ve durumlara bağlı. Tarih boyu değişimin nesnesidir, ama aynı zamanda tek sabitimizdir. Eve, dışarıya karşı bir iç olarak özel bir anlam atfederiz. Ama aynı zamanda ekonomi-politiğin nesnesi, emlak piyasasının gözdesidir. Gündelik hayatı kuran güçlerdeki her değişim bire bir eve yansır, onun anlamını ve hayatlarımızı yeniden kurar, defalarca. ‘Ev ve kent hikayelemeleri’ dizisinde evin sonsuz hallerini ve her veçhesinin yaşamlarımıza dair bizlere anlattıklarını dinleyebilirsiniz.”