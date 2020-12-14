DAÜ Kış Kupası Tenis Turnuvası Ertelendi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Spor İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen ve 14-25 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılması planlanan DAÜ Kış Kupası Tenis Turnuvası, hava şartları dolayısıyla ertelendi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Spor İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen ve 14-25 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılması planlanan DAÜ Kış Kupası Tenis Turnuvası, hava şartları dolayısıyla ertelendi. Konuya ilişkin DAÜ Spor İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, turnuvanın 21-29 Aralık 2020 tarihleri arasında, DAÜ Tenis Kortları’nda yapılacağı bildirildi.

18 yaş üstü kadınlar ve erkekler, 30 yaş üstü kadınlar ve erkekler ile çift kadınlar, çift erkekler ve karışık kategorilerinde düzenlenecek olan turnuvanın açılışı 21 Aralık 2020 Pazartesi günü, saat 17:00’de, kapanış ve ödül töreni ise 29 Aralık 2020 Salı günü, saat 19:00’da, DAÜ Tenis Kortları’nda yapılacak