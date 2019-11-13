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DAÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Dinçyürek Midekon Yönetim Kurulu’na seçildi

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DAÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Dinçyürek Midekon Yönetim Kurulu’na seçildi
DAÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Dinçyürek Midekon Yönetim Kurulu’na seçildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Dinçyürek, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bünyesinde mimarlık temel alanı disiplinlerinin (mimarlık, tasarım, planlama, v.b. ) yer aldığı fakültelerin dekanlarının oluşturduğu Mimarlık Fakültesi Dekanları Konseyi (MİDEKON) Yönetim Kurulu’na seçildi. 9 Kasım 2019 Salı günü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde gerçekleştirilen MİDEKON Genel Kurul Toplantısı’nda, Mayıs 2017 – Mayıs 2019 tarihleri arasında görev yapmış olan MİDEKON Yönetim Kurulu, yürütmüş olduğu çalışmaları ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ile yapılmış olan toplantının içeriğini paylaştı.

 

En Yüksek İkinci Oyu Aldı

Sonrasında, Yönetim Kurulu seçimlerine geçildi. MİDEKON Başkanı Prof. Dr. Nilay Coşgun’un önerisi ve ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Güven Arif Sargın’ın desteğiyle, DAÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Dinçyürek’in adaylığı gerçekleşti. Beş üyeden oluşan Yönetim Kurulu için dokuz aday önerildi ve oylamaya geçildi. Prof. Dr. Dinçyürek, seçim sonucunda, Kasım 2019 – Kasım 2021 tarihleri arasında görev yapacak olan Yönetim Kurulu’na en yüksek ikinci oyu alarak seçildi. En yüksek oyu alan Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu da, Kasım 2019 – Kasım 2021 tarihleri arasında görev yapmak üzere MİDEKON Başkanı oldu.

 

Konuya ilişkin açıklamada bulunan DAÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Dinçyürek, “Kasım 2019 – Kasım 2021 dönemi MİDEKON Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiş olmam, kişisel olarak gurur duymama neden olmasının çok ötesinde, kurumumun üst düzey temsiliyeti olması açısından da onur verici bir durumdur” şeklinde konuştu.

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