DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, RDÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak ile görüştü

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, 18 Aralık 2020 Cuma günü, saat 10:00’da, Rauf Denktaş Üniversitesi (RDÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak ile görüştü. Söz konusu görüşme, Prof. Dr. Hocanın’ın makamında gerçekleşti.

Ziyarette, iki üniversite arasında gelecekte yapılabilecek iş birliği konuları görüşüldü. Görüşme sonrasında, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın tarafından RDÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak’a Kıbrıs’a özgü Lefkara işi pano takdiminde bulunuldu. Prof. Dr. Hocanın, aynı zamanda Prof. Dr. Bıçak’a DAÜ tarafından yeni yıl hediyesi olarak yeşile ve doğaya katkıda bulunmak amacıyla dağıtılan Kıbrıs Adası’nın simgelerinden zeytin fidanı hediye etti. RDÜ Rektörü Prof. Dr. Bıçak tarafından da DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hocanın’a Lefkara işi pano takdiminde bulunuldu.