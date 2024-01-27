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DAÜ SAĞLIK PROFESYONELLERİ YEMİN EDECEK

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DAÜ SAĞLIK PROFESYONELLERİ YEMİN EDECEK
DAÜ SAĞLIK PROFESYONELLERİ YEMİN EDECEK

DAÜ SAĞLIK PROFESYONELLERİ YEMİN EDECEK

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu 2023 – 2024 Akademik Yılı Güz Dönemi mezunları düzenlenecek olan yemin törenleri ile mesleğe ilk adımı atmaya hazırlanıyor.

 

100’ü Aşkın Sağlık Profesyoneli Yemin Edecek

31 Ocak 2024, Çarşamba günü saat 14:00’te düzenlenecek olan 2023-2024 Akademik Yılı Güz Dönemi Ön Lisans ve Lisans Mezuniyet Töreni öncesinde 100’ü aşkın sağlık profesyoneli yemin edecek. Törenler, Saygı Duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından protokol konuşmaları ile başlayacak. Yemin Törenleri, dekanlar ve bölüm başkanları eşliğinde genç mezunların mesleki ilkeleri üzerine yemin etmeleri ile tamamlanacak.

 

Tören programı kapsamında, DAÜ Eczacılık Fakültesi mezunları 29 Ocak 2024 Pazartesi günü, saat 15:00’te, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu mezunları ise 30 Ocak 2024 Salı günü, saat 10:00’da Şampiyon Melekler Amfisi’nde gerçekleştirilecek olan törenlerle yemin ederek mesleğe ilk adımlarını atacaklar.

 

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