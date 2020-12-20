DAÜ-SEM Avrupa Birliği Projesi Kapsamında Eğitim Veren Akademisyenleri Ödüllendirdi

Doğu Akdeniz Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (DAÜ-SEM) tarafından Kıbrıs Türk Ticaret Odası ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası üyelerine yönelik olarak gerçekleştirilen “Nitelikli İş Gücü, Başarılı Toplum” başlıklı Avrupa Birliği Projesi kapsamında 6 DAÜ akademisyeni tarafından toplamda 113 kişiye eğitim verildi.

7 Kasım – 5 Aralık 2019 tarihleri arasında, 10 kişinin katıldığı İnşaat Teknikerliği (Beton Eğitimi) 40 saatlik eğitim süresiyle Öğr. Gör. Aliye Evram tarafından; 3-13 Aralık 2019 tarihleri arasında, 23 kişinin katıldığı Satış ve Pazarlama Danışmanlığı 20 saatlik eğitim süresiyle Doç. Dr. Emrah Öney tarafından; 14 Mayıs 2019 tarihinde, 26 kişinin katıldığı Girişimcilik Açılış Dersi 4 saatlik eğitim süresiyle Öğr. Gör. Bakiye Yalınç tarafından; 27 Ağustos – 9 Eylül 2020 tarihleri arasında, 9 kişinin katıldığı Isıtma/Soğutma Teknikleri 36 saatlik eğitim süresiyle Prof. Dr. Hasan Hacışevki tarafından; 21-29 Ekim 2020 tarihleri arasında, 26 kişinin katıldığı Girişimcilik Eğitimi 20 saatlik eğitim süresiyle Öğr. Gör. Elif Şenyücel tarafından ve 20-26 Kasım 2020 tarihlerinde 19 kişinin katıldığı İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi 8 saatlik eğitim süresiyle Yrd. Doç. Dr. Ece Çelik tarafından verildi.

“Eğitim Alan Herkesi Kutlarım”

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan DAÜ-SEM Başkanı Doç. Dr. Metin Ersoy, DAÜ-SEM’in DAÜ’nün dışa açılan yüzü olduğunu belirterek, “Üniversitemizde bulunan bilgi birikimini hocalarımız vasıtasıyla toplumla paylaşıyoruz. Avrupa Birliği projelerine verdiğimiz eğitim desteği ile son yıllarda eğitim kalitemizi artırmanın gururunu yaşıyoruz. Bizlere desteğini her daim gösteren DAÜ Rektörlüğü’ne teşekkürlerimizi sunarız. Ayrıca Kıbrıs Türk Ticaret Odası ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası yetkililerine de eğitimlerinde merkezimizi tercih ettikleri için şükranlarımızı sunar, eğitim alan herkesi kutlarım” şeklinde konuştu.

DAÜ-SEM’in söz konusu eğitimlerini veren akademisyenleri onurlandırmak için, 17 Aralık 2020 Perşembe günü, saat 14:30’da, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Toplantı Odası’nda sertifika töreni gerçekleştirildi. Söz konusu törene; DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Demirel, DAÜ-SEM Başkanı Doç. Dr. Metin Ersoy, DAÜ-SEM Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Sıtkiye Kuter, DAÜ-SEM Yönetici Asistanı Çiğdem Anatyulu ve akademisyenler katıldı.

“Çok Teşekkür Ediyorum”

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, “DAÜ-SEM tarafından Kıbrıs Türk Ticaret Odası ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası üyelerine yönelik nitelikli iş gücü ve başarılı toplum eğitimleri kapsamında 113 kişiye eğitimler verilmiştir. DAÜ-SEM üniversitemizin akademik programlarının haricinde önemli konularda eğitim sağlayan ve son derece önemli işlere imza atan bir merkezimizdir. Aynı zamanda, sertifikasyon programları ve daha kısa programlar da oluşturuyorlar. Yurtiçi ve yurtdışı çok farklı alanlarda bilgisayar programcılığından lisan eğitimine, özel psikolojik formasyon konularından farklı alanlarda iş gücü eğitimine ve diğer alanlara kadar uzanan geniş bir yelpazede hizmet vermektedir. Bu kapsamda, iş gücü ile ilgili eğitimleri sağlayan arkadaşlarımıza Rektörlüğümüz adına çok teşekkür ediyorum. Bugün kendilerine birer teşekkür belgesi vereceğiz. DAÜ-SEM, bundan sonraki eğitimlerde de birçok alanda üniversitemizin ve topluma hizmet kapsamında tüm vatandaşlarımızın eğitimine katkıda bulunmaya devam edecektir.” şeklinde konuştu.

Açılış konuşmasının ardından, akademisyenler Prof. Dr. Hasan Hacışevki, Öğr. Gör. Aliye Evram, Öğr. Gör. Bakiye Yalınç, Öğr. Gör. Elif Şenyücel ve Öğr. Gör. Ece Çelik’e DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın ve Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Demirel tarafından teşekkür sertifikası takdim edildi