DAÜ Turizm Fakültesi'nden Başarı Sertifikaları: Sosyal Sorumluluk Ödülleri Sahiplerini Buldu

DAÜ TURİZM FAKÜLTESİ’NDE SERTİFİKA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Turizm Fakültesi tarafından 2023 – 2024 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde sosyal sorumluluk projelerinde başarı gösteren Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü ile Rekreasyon Bölümü öğrencilerine sertifikaları takdim edildi. Tower Barista Cafe’de gerçekleştirilen söz konusu etkinliğe DAÜ Tanıtım ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztüren, DAÜ Turizm Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Mine Haktanır, DAÜ Toplumsal Duyarlılık Merkezi Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nazenin Ruso ile fakülte öğretim üyeleri katıldı.

Doç. Dr. Haktanır bu tarz organizasyonların topluma hizmet etmenin yanı sıra duygusal, sosyal, kültürel ve ahlaki gelişimi de desteklediğini belirterek, akademik çalışmalara da pozitif katkı sağladığını vurguladı. Doç. Dr. Haktanır tüm öğrencilere katkılarından dolayı teşekkürlerini iletti.

söz alan DAÜ Toplumsal Duyarlılık Merkezi Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nazenin Ruso ise düzenledikleri sosyal sorumluluk projelerinde amaçlarının ortak yaşama yönelmek olduğunu dile getirerek, diğer bir değişle bireylerin sadece kendi çıkarları doğrultusunda değil, içinde bulundukları toplumun da ihtiyaçlarını düşünerek davranabilmeleri olduğunu vurguladı. Bu tür etkinliklerin öğrenci, toplum ve üniversite arasındaki bağı güçlendirdiğini ifade eden Yrd. Doç. Dr. Ruso, tüm öğrencilere teşekkür etti.

Gerçekleştirilen sertifika töreninin ardından düzenlenen söyleşide İran, Fas, Kazakistan, Yemen, Afrika ve Türkiye gibi farklı ülkelerden etkinliklere katılan öğrenciler projelerin her aşamasının çok verimli geçtiğini dile getirerek, etkinliklerin kendilerinin öz becerilerini keşfetmelerini de sağladığını belirttiler.