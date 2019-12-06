DAÜ ve Kuir Kıbrıs Derneği iş birliği ile farkındalık konferansı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VI Hibe Programı kapsamında finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından Aralık 2018’de başlatılan üç yıllık “Renklerin Çeşitliliği Projesi” kapsamında Kıbrıs’ın kuzeyinde lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks ve artıların (LGBTİ+) insan haklarına erişimini sağlamak ve toplumdaki farkındalığı arttırmak amacıyla düzenlenen “Akademide Çeşitlilik Konferansı”na ev sahipliği yaptı. Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı Arsinoe Salonu’nda düzenlenen konferansa; DAÜ Genel Sekreter Yardımcısı Rıza Ömer Çinkılıç, DAÜ ve farklı üniversitelerden akademisyen ve öğrenciler ile Kuir Kıbrıs Derneği temsilcileri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Kuir Kıbrıs Derneği Renklerin Çeşitliliği Proje Koordinatörü Erman Dolmacı, proje hakkında bilgi verdi ve toplumda cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli yaşanan önyargıları kırmanın öneminden bahsetti. Dolmacı, bu toplantıyı her yıl düzenli olarak yapmayı planladıklarını aktardı. Konferansın açılış konuşmacısı Avrupa Birliği Destek Ofisi Sivil Toplum Programı Müdürü Emilie Crozet de Kuir Kıbrıs Derneği’ne olan desteklerinin devam edeceğini vurguladı.

Dört Oturum Gerçekleştirildi

Konferansın açılış sunumunu, Oxford Ünivesitesi Öğretim Üyesi Dr. Clara Barker gerçekleştirdi. Dr. Barker, “LGBTI+ Inclusion in Academia” başlıklı sunumunda, ABD ve İngiltere’de LGBTI+ bireylerin karşılaştıkları zorluklardan ve kendi kariyerinde yaşadığı mücadelelerden bahsetti. Dr. Barker, “En fazla atıfta bulunulan akademik makaleler, multidisipliner ve çeşitliliğe sahip makalelerdir. Oysaki bilim dünyasında cinsiyet çeşitliliğine karşı bir tutum var. Bu durum kendi içerisinde bir çelişki” diye konuştu. Açılış konuşmalarının ardından, “LGBTI+’ların İnsan Hakları ve Farkındalık” başlıklı birinci oturuma geçildi. Oturumun moderatörlüğünü Sanatçı Özgül Ezgin gerçekleştirirken, DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şenel Hüsnü Raman, Kuir Kıbrıs Derneği Avukatı Av. Faika Deniz Pasha ve Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eylem Atılgan, birer sunum gerçekleştirdi.

Kapanış Konuşmasını Fezile Osum Yaptı

Konferansın “Akademi ve Aktivizm” başlıklı ikinci oturumu, DAÜ İletişim Fakültesi Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hanife Aliefendioğlu’nun moderatörlüğünde gerçekleşti. İkinci oturumda LAÜ Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Uzmanları Raşit Kutlu ve Fatoş Erkıvanç ile Kıbrıs Üniversitesi Yüksek Lisans Öğrencisi Sarah Adra Petridou birer sunum yaptı. “Bilim ve Edebiyat” başlıklı üçüncü oturum, DAÜ İletişim Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yetin Arslan’ın moderatörlüğünde gerçekleşti. Üçüncü oturumda, Aktivist, Tercüman, Proje Yöneticisi ve Bisikletçi Aydın Mehmet Ali, SPoD Akadem Koordinatör Yardımcısı Sevcan Tiftik ve Pride in STEM Kurucusu Dr. Alfredo Carpineti birer sunum yaptı. Konferansın “Gençlik ve Eğitim” başlıklı dördüncü ve son oturumu ise DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi Kaan Berkan’ın moderatörlüğünde gerçekleşti. Söz konusu oturumda Kuir Kıbrıs Derneği Uzman Psikoloğu Ziliha Uluboy, Kuir Kıbrıs Derneği Üyesi Doğukan Gümüşatam ve Mesarya Kadın İnisiyatifi Aktivisti Hare Yakula birer sunum gerçekleştirdi. Oturumların tamamlanmasının ardından, konferansın kapanış konuşmasını, Kuir Kıbrıs Derneği Başkanı Fezile Osum yaptı. Başkan Osum, toplantının düzenlenmesinde emeği geçenlere ve tüm katılımcılara teşekkür etti