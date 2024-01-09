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DAÜ ve Sağlık Bakanlığı, Nörokognitif Değerlendirme Eğitimleriyle Ülke Genelinde İş Birliği İçinde

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DAÜ ve Sağlık Bakanlığı, 65 yaş üstü için nörokognitif değerlendirme eğitimleri düzenleyerek ülke genelinde unutkanlık taramalarını başlattı
DAÜ ve Sağlık Bakanlığı, Nörokognitif Değerlendirme Eğitimleriyle Ülke Genelinde İş Birliği İçinde

DAÜ İLE SAĞLIK BAKANLIĞI İŞ BİRLİĞİNDE ÜLKE GENELİNDE UYGULANACAK NÖROKOGNİTİF DEĞERLENDİRME PROGRAMI İÇİN EĞİTİMLER BAŞLADI

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı’nın sağlık alanındaki iş birliği protokolü kapsamında ülke genelinde 65 yaş üstü kişilerde unutkanlık taramalarının başlatılmasına yönelik Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi ile DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’nin ortak çalışmaları sonucu Birinci Basamak’ta çalışan Hekim ve Hemşirelere yönelik olarak gerçekleşecek eğitim programlarının ilki, Gazimağusa ve İskele bölgesinde görevli Hekim ve Hemşirelerin katılımı ile başladı.

 

DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’nde gerçekleşen eğitimde; Proje Koordinatörleri Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Başhekimi Dr. Naciye Nami, DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Nöroloji Alanı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Amber Eker Bakkaloğlu ve DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekan Vekili Yrd. Doç. Dr. Nimet İlke Akçay’ın açılış konuşmalarının ardından eğitim çalıştayına geçildi. Çalıştayda Doç. Dr. Amber Eker Bakkaloğlu “Demans, Kıbrıs’ta Demans, Taramalar neden önemlidir” ve Psikolog Hazal Dinçyürek “Taramada kullanılacak testler” ile ilgili sunumlar gerçekleştirdi. Çalıştay, Sağlık Bakanlığı Bilgi İşlem Biriminden Sümer Gürbüz’ün kayıt sistemini tanıtması ile tamamlandı.

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