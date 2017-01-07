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DAÜ YDİHO'da eğitim kurumu kalite standartları denetimi gerçekleştirildi

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DAÜ YDİHO'da eğitim kurumu kalite standartları denetimi gerçekleştirildi
Doğu Akdeniz Üniversitesi Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu (DAÜ YDİHO) Müdürlüğü 2-7 Aralık 2016 tarihlerinde, İstanbul merkezli bağımsız bir eğitim standartları denetleme kurumu olan Lead Turkey direktörlerinden Uzman Tony Gurr’u ağırladı.

Berberoğlu Yayınevi ve Pearson Education sponsorluğunda gerçekleşen ziyarette, YDİHO’nun Pearson Assured eğitim kalite akreditasyonuna sahip akademik ve idari yapısının ve faaliyetlerinin kalitesinin daha da yükseltilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.  

YDİHO Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, toplam beş gün süren değerlendirme toplantılarında YDİHO’nun uluslararası standartlarda dil öğretimini hedefleyen bir eğitim kurumu olarak akademik ve idari yapısının dört farklı kategori içerisinde denetimden geçirildiği ve standartların yükseltilmesine yönelik rapor yazıldığı ve tavsiyelerde bulunulduğu bilgisi verildi. Uzman Tony Gurr’un bu dört kategori çerçevesinde dökümantasyon analizi, YDİHO idaresi ve program koordinatörleri ile kapsamlı değerlendirme toplantıları, öğretmen ve öğrenci temsilcileri ile odak grup toplantıları, ve ders gözlemleri gerçekleştirdiğini belirten açıklamada, bu değerlendirmeler sonucu ortaya çıkacak olan raporun en kısa sürede idare ile paylaşılacağı ve raporda verilecek tavsiyeler paralelinde kalite standartları artırma çalışmalarının devam edeceği vurgulandı. 

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