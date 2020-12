DAÜ YDİHO’dan prestijli kurucu üyelik

Doğu Akdeniz Üniversitesi Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu (DAÜ YDİHO), tüm dünyada İngilizce öğretiminde bir otorite olan “Teachers of English to Speakers of Other Languages – Başka Dilleri Konuşanlara İngilizce Öğretimi (TESOL)” Türkiye oluşumunda “Measurement, Evaluation, Testing & Assessment Special Interest Group – Ölçme, Değerlendirme ve Test Etme Özel İlgi Grubu (METASIG)” kurucu üyeleri arasında yer aldı. TESOL’ün 2017 yılının Haziran ayında kurulan Türkiye oluşumu “İngiliz Dili Öğretimi ve Mesleki Gelişim Derneği (TESOL Türkiye)” faaliyetleri içerisinde DAÜ’yü temsilen DAÜ YDİHO Öğretim Görevlisi Elif Çilli yer aldı.

“Çok Önemli Bir Temsiliyet”

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan DAÜ YDİHO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ramadan Eyyam, TESOL’ün İngilizce öğretmenlerinin üye olabileceği en üst kuruluşlardan bir tanesi olduğunu belirterek, “DAÜ YDİHO’dan Öğretim Görevlimiz Elif Çilli’nin, TESOL Türkiye METASIG’in kurucu üyeleri arasında yer alması Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) İngiliz dili eğitimi açısından çok önemli bir temsiliyettir. Türkiye’de oluşturulan TESOL Türkiye METASIG, Türkiye ve KKTC’deki üniversitelerde ölçme ve değerlendirme konularında neler yapılabileceği ve eğitimin nasıl daha da geliştirilebileceğine ilişkin konferanslar ve atölye çalışmaları düzenleyecek. TESOL Türkiye ana şemsiyesinin altında da farklı gruplar yer alacak. Bu gruplara örnek olarak, müfredat geliştirme grupları veya eğitim yönetiminde liderlik grupları gösterilebilir. Bu önemli üyelik sayesinde dünyada İngiliz dili öğretimi ve mesleki gelişim konularında yaşanan en son gelişmeleri etkin bir şekilde takip edebilecek ve eğitime entegre edebileceğiz” diye konuştu.

TESOL Türkiye METASIG Kurucu Üyeleri arasında şu isimler yer alıyor: Esin Çağlayan, Berna Arslan, Mehtap İnce, Pınar Gündüz, Merve Selçuk, Şükran Saygı, Yiğit Savuran, Elif Çilli, Mehmet Türk