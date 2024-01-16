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DAÜ’DE LİBYA’NIN 72. BAĞIMSIZLIK GÜNÜ KUTLAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

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DAÜ'de Libya'nın 72. Bağımsızlık Günü Coşkusu: Renkli Kutlama Etkinliğinde Öğrenciler Yöresel Müzik ve Dansla Bir Araya Geldi
DAÜ’DE LİBYA’NIN 72. BAĞIMSIZLIK GÜNÜ KUTLAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

DAÜ’DE LİBYA’NIN 72. BAĞIMSIZLIK GÜNÜ KUTLAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Uluslararası Öğrenci Aktivite ve Öğrenci Cemiyetleri Birimi’ne bağlı DAÜ Libya Öğrenciler Birliği, Libya’nın 72’nci Bağımsızlık Günü dolayısıyla kutlama etkinliği gerçekleştirdi. DAÜ Aktivite Merkezi Salonu’nda düzenlenen kutlamaya, DAÜ Uluslararası Öğrenci Aktivite ve Öğrenci Cemiyetleri Sorumlusu Cemre Mühendisoğlu ve Libya uyruklu öğrencilerin yanı sıra, aynı zamanda diğer ülkelerden de çok sayıda öğrenci katılarak Libya uyruklu öğrencilerin mutluluğunu paylaştı.

 

DAÜ’nün Libya uyruklu öğrencileri etkinlikte ülkelerine özel yöresel müzik ve dans performansları sergiledi. Ardından DAÜ Aktivite Merkezi bahçesinde katılımcılara DAÜ Libya Öğrenciler Birliği tarafından hazırlanan ve Libya mutfağının lezzetlerinden oluşan yemekler ikram edildi.

 

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