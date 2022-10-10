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Deadpool oyuncusundan samimi itiraf: “Bir daha Ryan Reynolds ile çalışmam”

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Komedyen TJ Miller, Deadpool setindeki garip davranışları nedeniyle Ryan Reynolds'ı suçlarken, Deadpool'da yeniden beraber çalışmak istemediğini itiraf ediyor.
Deadpool oyuncusundan samimi itiraf: “Bir daha Ryan Reynolds ile çalışmam”

Marvel Sinema Evreni’nin sevilen karakterlerinden biri olan Deadpool’un devam filmi için hazırlıklar başlarken eski oyunculardan TJ Miller’dan hayranları şaşırtan bir açıklama geldi.

Geçtiğimiz günlerde Ryan Reynolds, yanına Hugh Jackman’ı da alıp Deadpool 3 için çalışmalara başladıklarını duyurmuştu. Hayranlar arasında heyecan yaratan haber şimdi bir başka Deadpool oyuncusunun açıklamasıyla gölgeleniyor.

Hem yakışıklılığı hem de muzip tavırlarıyla sinema dünyasının sevilen isimlerinden biri olan Ryan Reynolds için eski rol arkadaşı TJ Miller çarpıcı açıklamalar yaptı. Miller, Reynolds ile sette yaşadığı garip deneyimin ardından Ryan Reynolds ile bir daha çalışmayacağını söyledi.

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“KARAKTER OLARAK KORKUNÇTU”

İlk iki Deadpool filminde Reynolds’la birlikte rol alan oyuncu, Reynolds’ın kendisinden nefret ettiğini iddia etti:

“Onunla tekrar çalışır mıyım? Hayır, onunla bir daha çalışmam” diyen Miller, şunları ekledi:
“Deadpool’da ‘Bir tane daha çekelim’ dediği çok garip bir an yaşadık. Ve sonra karakter olarak korkunçtu.”

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Reynolds’ın “kendine güveni olmayan bir tip” olduğunu söyleyen Miller, şöyle devam etti: “Bana gelseler Deadpool 3 yapmazdım. Bence bir Deadpool 3 yapmalı ve film yapmaya devam etmeli. Sadece benden hoşlanmadığını düşünüyorum ve bunu nasıl ifade ettiğini garip buldum. Hayatımda Deadpool 3 yapmama gerek olmayan bir yerdeyim.”

Miller, 2017 yılında, onunla birlikte üniversiteye giden isimsiz bir kadın tarafından cinsel saldırı ve şiddet suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı. Tüm iddiaları yalanladı. Oyuncu ayrıca Silikon Vadisi’ndeki başrol oyuncusu Alice Wetterlund tarafından “zorba” ve “huysuz velet” olarak adlandırıldı.

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