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DEFA’nın LNG altyapıları için çıkılan ihalesine 3 şirketten ilgi

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DEFA’nın LNG altyapıları için çıkılan ihalesine 3 şirketten ilgi
DEFA’nın LNG altyapıları için çıkılan ihalesine 3 şirketten ilgi

Rum Devlet Doğal Gaz İşletmesi (DEFA)’nen, elektrik üretimi için, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithal edilmesi, depolanması ve bunun yeniden gaz haline getirilmesi amacıyla, Vasiliko bölgesinde gerekli altyapıların inşa edilmesine ilişkin olarak çıktığı ihaleye teklif sunulması sürecinin dün sona erdiği ve ihaleye 3 şirketin başvurduğu belirtildi.

“LNG İçin Güçlü Oyuncular” başlıklı haberinde, DEFA ve Rum Enerji Bakanlığının, yabancı şirketlerin Vasiliko’daki alt yapılar için çıkılan ihaleye teklif vermelerinden oldukça memnun olduklarını yazan Politis, teklif sunan şirketlerin Samsung, China Petroleum (CPP) ve Damco Energy olduğunu belirtti.

DEFA’nın şimdi ise hızlı bir şekilde, teklifte bulunan şirketlerin yaptığı önerilerin teknik kısmını değerlendirmeye başlayacağını ve en geç ekim ayında ekonomik önerilerle ilgili zarfların da açılacağını yazan gazete, ihale belgelerine göre, altyapıların inşasının, sözleşmelerin imzalanmasından itibaren iki yıl içerisinde tamamlanması gerektiğini ekledi.

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