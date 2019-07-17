Değirmenlik kökenli Rumlar’dan Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin girişim

Fileleftheros gazetesi, Değirmenlik kökenli Rumların BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’ten, Türkiye’nin denizdeki faaliyetlerini sona erdirmesini ve müzakerelerdeki durağanlığın bitmesi için çabalarını yoğunlaştırmasını talep ettiğini yazdı.

Gazeteye göre, sözde “Kithrea” (Değirmenlik) Belediye Başkanı ve Değirmenlik Bölgesi Koordinasyon Komitesi Başkanı Petros Kareklas, hedefin, güvenlik koşullarında atalarının yaşadığı yere geri dönüş için en kısa zamanda adil, kalıcı, uluslararası hukuk ve AB hukukuna uygun çözüm bulunması olduğunu kaydetti.