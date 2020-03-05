Demokrat Parti Gazimağusa İlçesi Kadın Kolları fidan dikti

Merhum Aydın Denktaş anısına dikilen harnup fidanları Gazimağusa ile birlikte diğer bölgelerle eş zamanlı dikildi.

Etkinliğe katılan DP İlçe Başkanı Hayri Orçan, kadınlar günü nedeniyle gerçekleştirdikleri fidan dikimi ile daha yeşil bir dünya yaratmayı amaçladıklarını belirterek, böylesi bir etkinliği düzenleyen kadın kollarını kutladı ve emeği geçenlere teşekkür etti.

DP Genel Sekreteri Afet Özcafer de daha yeşil ve daha temiz bir dünya için kadınlar haftasında böylesi etkinliklere yer verdiklerini belirterek,fidan dikimi kapsamında bugün yaklaşık 5-6 yüz harnup fidanı dikildiğini kaydetti ve bu çerçevede önümüzdeki günlerde de temizlik kampanyası başlatacaklarını söyledi.