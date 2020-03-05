  • BIST 112.712
  • Altın 322,351
  • Dolar 6,0803
  • Euro 6,7993
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Demokrat Parti Gazimağusa İlçesi Kadın Kolları fidan dikti

» »
Demokrat Parti Gazimağusa İlçesi Kadın Kolları bugün Kadınlar Günü dolayısıyla fidan dikimi yaptı.
Demokrat Parti Gazimağusa İlçesi Kadın Kolları fidan dikti

Merhum Aydın Denktaş anısına dikilen harnup fidanları Gazimağusa ile birlikte diğer bölgelerle eş zamanlı dikildi.

Etkinliğe katılan DP İlçe Başkanı Hayri Orçan, kadınlar günü nedeniyle gerçekleştirdikleri fidan dikimi ile daha yeşil bir dünya yaratmayı amaçladıklarını belirterek, böylesi bir etkinliği düzenleyen kadın kollarını kutladı ve emeği geçenlere teşekkür etti.

DP Genel Sekreteri Afet Özcafer de daha yeşil ve daha temiz bir dünya için kadınlar haftasında böylesi etkinliklere yer verdiklerini belirterek,fidan dikimi kapsamında bugün yaklaşık 5-6 yüz harnup fidanı dikildiğini kaydetti ve bu çerçevede önümüzdeki günlerde de temizlik kampanyası başlatacaklarını söyledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Alasya Vakıf Anaokulu’nda öğrenci velisi isyan etti:Eylül ayından beridir bu çocuklar her yağmur yağdığında Malesef sınıflarınd25 Şubat 2020 Salı 20:12
  • Kemal Güneşoğlu son yolculuğuna uğurlandı25 Şubat 2020 Salı 16:24
  • İçişleri Bakanlığı Sosyal Konut Projelerini tanıtacak24 Şubat 2020 Pazartesi 20:35
  • Kemal Güneşoğlu hayatıını kaybetti24 Şubat 2020 Pazartesi 17:48
  • Yıldırm köyüne ev yangını23 Şubat 2020 Pazar 14:04
  • Ecel evinde yakaladı21 Şubat 2020 Cuma 15:51
  • TBB'nin Maraş kararı açıklandı20 Şubat 2020 Perşembe 14:50
  • Hasipoğlu:Atılan adım uluslararası hukuk temelinde olacak15 Şubat 2020 Cumartesi 19:59
  • Gündem: Kapalı Maraş! İçeride toplantı, dışarıda eylem düzenleniyor15 Şubat 2020 Cumartesi 11:23
  • Vakıflar İdaresi eski müdürü: "Maraş açılımı tam bir felaket!"15 Şubat 2020 Cumartesi 11:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti