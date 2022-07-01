  • BIST 2.443,45
  • Altın 966.01
  • Dolar 16.7382
  • Euro 17.5028
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAKarpuz-peynir ikilisini çok seviyoruz, ama!

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Gazimağusa’da kutlandı

» »
Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Gazimağusa’da düzenlenen törenle kutlandı.
Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Gazimağusa’da kutlandı

Çavuşoğlu, 1 Temmuz 1926 tarihinde yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu’nun Kurtuluş Savaşı’nın denizlerdeki zaferi olduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu, Türk denizciliğinin ekonomideki değişmez yerini aldığını, denizlerin yabancıların tekelinden kurtarıldığını, kıyılarda her türlü deniz ticaretinin, kılavuzluk ve nakliye hizmetleri yapma hakkının Türk bayrağı taşıyan gemilere ve Türk vatandaşlarına verildiğini ifade etti.

Kabotaj Yasası’nın ekonomik anlamdaki bağımsızlığı pekiştirdiğini dile getiren Çavuşoğlu, Kabotaj Kanunu’nun denizcilikte ve ekonomide sağladığı gelişmelere dikkat çekti.

Dünyadaki ticaretin yüzde 90’ının deniz yolu ile gerçekleştirildiğini belirten Çavuşoğlu, 1926 yılından beri kutlanmakta olan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın ulusal egemenlik ile milli menfaatler açısından öneminin tartışılmaz olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, 1974 yılında gerçekleştirilen Barış Harekatı’nın hemen ardından sıfırdan başlayan Kıbrıs Türk denizciliğinin geçen sürede tüm engelleme ve ambargolara rağmen önemli aşamalar katettiğini, KKTC’nin mutevazı fakat ülkesine yaptığı hizmetler açısından çok önemli olan deniz ticaret filosunun bugün ülkenin dışa açılan kapısını oluşturduğunu belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Vahim zarar20 Haziran 2022 Pazartesi 12:41
  • 55 yaşında Ani ve Gayri Tabii Ölüm20 Haziran 2022 Pazartesi 12:40
  • 51 Yaşındaki Kadın İntihar Etti17 Haziran 2022 Cuma 16:43
  • Son Dakika! 4. kattan düşen şahıs yaşamını yitirdi17 Haziran 2022 Cuma 16:08
  • Mağusa'da feci olay! Dördüncü kattan beton zemine düştü...17 Haziran 2022 Cuma 15:44
  • Gazimağusa’dan Diğer İlçelere Toplu Ulaşım Ağının Kurulması İçin Çalışma Yapılıyor17 Haziran 2022 Cuma 14:15
  • Yeniboğaziçi'nde Piyasaya sahte döviz sürdü16 Haziran 2022 Perşembe 14:24
  • Yeniboğaziçi’nde ani ölüme otopsi, işte sonuç16 Haziran 2022 Perşembe 14:22
  • Gazimağusa’da Motosiklet Kazası15 Haziran 2022 Çarşamba 14:57
  • Yeniboğaziçi ve Bafra’da yarın elektrik kesintisi15 Haziran 2022 Çarşamba 14:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti