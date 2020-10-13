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Derinya Olaylarında İki Kıbrıslı Rum Tutuklandı

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Derinya Barikatında pazar akşamı olay çıkaran ve atılan meşaleler sonucunda yangına sebep olan gruptan 25 ve 27 yaşlarındaki iki Kıbrıslı Rum tutuklandı.
Derinya Olaylarında İki Kıbrıslı Rum Tutuklandı

Politis ve diğer gazeteler, Rum polisinin, pazar gecesi Derinya Barikatında meydana gelen olaylara ilişkin videoları incelediğini, yapılan soruşturma sonrasında ise yaşları 25 ila 27 olan iki Kıbrıslı Rum’u tutukladığını yazdılar.

Habere göre Rum polisi, tutuklanan iki kişinin yanı sıra iki kişi hakkın da tutuklama kararı çıkardı.

Derinya’da yaşanan olaylara da değinen gazete, yaklaşık 250 kişilik maskeli bir grubun ellerinde Yunan bayraklarıyla Derinya Barikatının Güney Kıbrıs kesimindeki girişinden geçerek ara bölgeye girdiklerini, Yunan bayrakları taşıyan grubun “Kıbrıs Yunandır” ve “Katil Türkler” şeklinde sloganlar attıklarını hatırlattı.

Göstericilerin taşıdıkları meşalelerin ara bölgede yangına sebep olduğunu da vurgulayan gazete, olay sırasında ise barikatın Kıbrıs Türk tarafında yüz kadar göstericinin toplanarak karşıt gösteri yaptıklarını, milliyetçi sloganlar attıklarını belirtti.

ANASTASİADİS’İN TEPKİSİ

Gazete haberinin devamında, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in söz konusu gösteriye sert tepki gösterdiğini ve “kabul edilemez” şeklinde nitelendirdiği olayı kınadığını aktardı.

Habere göre Anastasiadis yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye ve destekçilerinin kapalı bölge Maraş’a ilişkin kararlarının yarattığı acı ve umutsuzluk duygularını anladığını ancak bu tür olayların “işgalin sona ermesini sağlamanın aksine, Türkiye’nin iddialarını destekleyici nitelikli olduğunu” öne sürdü.

Öte yandan AKEL, DİSİ ve KS EDEK partileri ile sözde “Maraş Belediyesi” de dün yaptıkları açıklamalarla Derinya’daki olayları kınadılar ve bu tür olayların Kıbrıs Rum tarafının “haklı davasını haksız göstereceği” görüşünü savundular.

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