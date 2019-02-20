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Dikkatsizlik kaza getirdi! 1 bebek 2 kişi yaralandı!

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Lefkoşa'da dün akşam iki aracın çarpışmasında biri bebek iki kişi yaralandı
Dikkatsizlik kaza getirdi! 1 bebek 2 kişi yaralandı!

Halkın Sesi Gazetesi'nden Murat Aslan'ın haberine göre Lefkoşa’da Ledra Palace Işıkları yakınlarında, tek yön olan Şerif Arzık Sokaktan gelerek dikkatsizce ana caddeye çıkan otomobil, başka bir araçla çarpıştı.

Kazada biri bebek 2 kişi hafif yaralandı.

Kaza , saat 22:15 sıralarında meydana geldi. 30 yaşındaki Dilbar Khan, yönetimindeki DN 339 plakalı araç ile Şerif Arzık Sokak üzerinden tek yol gelip dikkatsizce Memduh Asaf Sokağına giriş yapması sonucu, o esnada Memduh Asaf Sokak üzerinde doğu istikametine doğru seyreden 43 yaşındaki Halit Şanverdi yönetimindeki JH 064 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan ve DN 339 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 23 yaşındaki Aneela Darwesh ve yaşındaki Adyan Khan adlı bebek, kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

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