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Dikkatsizlik kaza getirdi: 1 yaralı!

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Dikkatsizlik kaza getirdi: 1 yaralı!
Dikkatsizlik kaza getirdi: 1 yaralı!

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 16.10 sıralarında Lefkoşa’da Şht. Mehmet Kemal caddesi üzerinde Süheyla ERSOY (K-24) yönetimindeki HF 926 plakalı salon araç ile dikkatsizce Şht. Mehmet Kemal caddesi üzerinden Özker Özgür Caddesine giriş yaptıktan sonra caddenin kuzey kısmındaki Şimal sokağa girdiği sırada o esnada cadde üzerinde çift şeritli yolun sol şeridi içerisinde doğu istikametine doğru seyreden Mustafa Kemal BENLİOĞLU(E-60) yönetimindeki NV 650 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsünün tedavisi halen Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sürüyor.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.               

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