Dikkatsizlik kaza getirdi: 1 yaralı!

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 16.10 sıralarında Lefkoşa’da Şht. Mehmet Kemal caddesi üzerinde Süheyla ERSOY (K-24) yönetimindeki HF 926 plakalı salon araç ile dikkatsizce Şht. Mehmet Kemal caddesi üzerinden Özker Özgür Caddesine giriş yaptıktan sonra caddenin kuzey kısmındaki Şimal sokağa girdiği sırada o esnada cadde üzerinde çift şeritli yolun sol şeridi içerisinde doğu istikametine doğru seyreden Mustafa Kemal BENLİOĞLU(E-60) yönetimindeki NV 650 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır.
Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsünün tedavisi halen Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sürüyor.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.