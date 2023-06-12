Dikmen bölgesinde elektrik kesintisi yapılacak

Girne’de Dikmen bölgesinde orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle bugün 09.00- 14.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacağı belirtildi.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), bugün orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması dolayısıyla 09.00 ile yaklaşık 14.00 saatleri arasında; Aşağı Dikmen, Yukarı Dikmen, Yukarı Dikmen Su Kuyuları Bölgesi, Yukarı Dikmen Ağıllar Bölgesi ve Dikmen Kırıkkale Asker bölgelerine elektrik verilemeyeceğini açıkladı.
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