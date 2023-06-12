  • BIST 5.626,49
  • Altın 1489.53
  • Dolar 23.6414
  • Euro 25.4274
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKABioNTech, Covid-19 aşısı yan etkileri yüzünden açılan tazminat davasında ilk kez mahkemeye çıkacak

Dikmen bölgesinde elektrik kesintisi yapılacak

» »
Girne’de orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle bugün 09.00- 14.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacağı belirtildi.
Dikmen bölgesinde elektrik kesintisi yapılacak

Girne’de Dikmen bölgesinde orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle bugün 09.00- 14.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacağı belirtildi.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), bugün orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması dolayısıyla 09.00 ile yaklaşık 14.00 saatleri arasında; Aşağı Dikmen, Yukarı Dikmen, Yukarı Dikmen Su Kuyuları Bölgesi, Yukarı Dikmen Ağıllar Bölgesi ve Dikmen Kırıkkale Asker bölgelerine elektrik verilemeyeceğini açıkladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Girne'de Feci Olay! Bıçak ile Öldürmeye Çalıştı!09 Haziran 2023 Cuma 12:29
  • Alkollü sürücü kaza yaptı, tutuklandı!09 Haziran 2023 Cuma 10:16
  • Girne'de Kumarhanede Hırsızlık07 Haziran 2023 Çarşamba 13:49
  • Aniden Rahatsızlanarak Vefat Etti07 Haziran 2023 Çarşamba 13:43
  • Şenkul uyardı!07 Haziran 2023 Çarşamba 11:37
  • Murat Şenkul’dan merkezi idareye uyarı: Kaçış Yolu üzerindeki tarihi değirmenin yıkılma tehlikesi var07 Haziran 2023 Çarşamba 10:25
  • Girne'de 5 saatlik elektrik kesintisi06 Haziran 2023 Salı 16:43
  • Dikmen’de yarın elektrik kesintisi olacak05 Haziran 2023 Pazartesi 17:11
  • Alkollü Şahıs Park Halindeki Araçları Kasti Hasara Uğrattı05 Haziran 2023 Pazartesi 11:04
  • Girne Belediyesi Tiyatro Toplulukları ilk yabancı dilli oyununu sergiledi05 Haziran 2023 Pazartesi 10:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti