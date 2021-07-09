Doç. Dr. Oya Ertuğruloğlu, Milli Eğitim Bakanı Amcaoğlu’na Kitabını Takdim Etti

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’nu ziyaret eden Doç. Dr. Oya Ertuğruloğlu, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki Okul Müdürlerinin Yönetsel Etkililikleri” isimli kitabını takdim etti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’nu ziyaret eden Doç. Dr. Oya Ertuğruloğlu, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki Okul Müdürlerinin Yönetsel Etkililikleri” isimli kitabını takdim etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Oya Ertuğruloğlu, Amcaoğlu’nu ziyaretinde, dünyayı etkisi altına alan “hızlı değişim sürecinin” ülkede de her alanı etkilediğini ve bu değişimin rekabeti arttırdığını işaret etti. Ertuğruloğlu, hızlı değişim ile artan rekabet ortamlarının, aynı zamanda kalitenin önemini de ortaya koyduğunu belirtti.

Her alanda olduğu gibi eğitim alanında da kalitenin öneminin arttığını, bunun da toplumsal açıdan eğitime verilen önemi vurguladığını ifade eden Ertuğruloğlu, kitabında, okullarda yöneticilerin kendilerini geliştirme ve değişime ayak uydurabilme çabalarını ortaya koyarak, okulların değişimi yakalayabilmesi konusunda yöneticilerin sağladığı katkıların neler olduğunu, kendi görüşleriyle değerlendirdiğini kaydetti.

Ertuğruloğlu, ilköğretim ve ortaöğretim yöneticilerinin yönetsel etkililiklerinin değerlendirilmesine yönelik yapılan bu çalışmanın, eğitim alanına katkı sağlayacağına inanç belirtti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu da, bu çalışmanın eğitime ve eğitimcilere ışık tutacağına inanç belirterek, ortaya çıkarılan eserin bu anlamda çok önemli olduğuna vurgu yaptı.

Her alanda olduğu gibi eğitim alanında da hızlı bir değişim süreci geçirdiklerini belirten Amcaoğlu, gelişen ve değişen dünyayı yakalayacak altyapıya ulaşma noktasında çok önemli adımlar attıklarına dikkat çekti.

Fiziki altyapının yanı sıra öğretmenlerin ve yöneticilerin gelişimi ve çağı yakalayabilmesi adına da bir çok eğitim gerçekleştirdiklerini dile getiren Amcaoğlu, “Pandemi, dünyamızda değişim hızını daha da arttırdı. Bizler de değişime ve gelişime ayak uydurmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Amcaoğlu, böylesi eserlerin devamının gelmesini ve çoğalmasını temenni ederek, Oya Ertuğruloğlu’na çalışmalarında başarılar diledi.