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Döviz bürosunu soydu... Ercan'dan çıkış yaparken yakalandı

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Girne'de bir döviz bürosunda çalışan 30 yaşındaki erkek şahıs, çalıştığı iş yerini soydu. Ercan'dan çıkış yapmaya çalışan zanlı, polis tarafından tutuklandı.
Döviz bürosunu soydu... Ercan'dan çıkış yaparken yakalandı

28.01.2024 tarihinde, Girne’de, faaliyet gösteren bir döviz bürosunda çalışmakta olan G.S.(E-30)’nin, kasa içerisinde muhafaza edilmekte olan işletmeye ait 62,250 TL, 12,266 Dolar, 10.000 Euro ve 2095 Stg nakit parayı çaldığı tespit edilmiştir. 

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada bahse konu şahıs Ercan Havalimanından çıkış yapacağı sırada tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma kapsamında mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen M.T.F.(E-32) tutuklanmış olup,   soruşturma devam etmektedir.

 

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