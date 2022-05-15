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DSÖ’nün düzenlediği film festivalinde Türk yapımı finalde: Sharon Stone, Emilia Clarke jüride

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Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) düzenlediği Herkes İçin Sağlık Film Festivali’nde finale kalan Türk yapımı ‘Görünmez’ (Invisible), yarın yapılacak törende birincilik için yarışacak.
DSÖ’nün düzenlediği film festivalinde Türk yapımı finalde: Sharon Stone, Emilia Clarke jüride
Fotoğraf: who.int

Üçüncüsü düzenlenen festivale 110 ülkeden binin üzerinde film başvurdu.

Festivalin ödül töreni yarın (13 Mayıs) çevrimiçi gerçekleşecek.

Altın Küre ve EMMY ödüllü oyuncu Sharon Stone, ‘Game of Thrones’ dizisiyle tanınan Britanyalı oyuncu Emilia Clarke ve ‘Alacakaranlık’ serisiyle ünlenen, Arjantinli oyuncu ve şarkıcı Mia Maestro’nun jürisinde yer aldığı yarışmanın finali, İsviçre’nin Cenevre kentinde gerçekleştirilecek.

Pandeminin psikolojik sıkıntılarını anlatıyor

Duygu Çakmak’ın rol aldığı kısa film ‘Görünmez‘ insanların pandemi döneminde psikolojik olarak girdiği sıkıntıları konu ediniyor.Yönetmenliğini Akın Ülkü Sevinç’in üstlendiği pandemi temalı filmde, sosyal hayata karışmanın bir bedeli olabileceği mesajını veriliyor.

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