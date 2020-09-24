Duayen modacı Yıldırım Mayruk’tan veda defilesinde Türkan Şoray sürprizi

Modanın duayen ismi Yıldırım Mayruk bu gece düzenlediği defileyle mesleğine veda etti.

Modanın duayen ismi Yıldırım Mayruk bu gece son defilesini yaptı.

Fişekhanenda gerçekleşen “Yıldırım Mayruk Jübile Gala” gecesinde ünlü isimler de bulundu.

Türk Sineması’nın “Sultan” lakaplı ünlü oyuncusu Türkan Şoray, Yıldırım Mayruk’un mesleğine veda ettiği defilede podyumda yürüdü. Şoray’ın podyuma çıkmasıyla final yapılan defilede Arzum Onan, Çağla Şikel, Azra Akın gibi ünlü isimler de yer aldı.

Gecenin sonunda ayakta alkışlanan Mayruk, gözyaşlarına hakim olamadı.

Tasarımcı ve modacı Yıldırım Mayruk, özellikle gelinlik tasarımları ile tanınıyordu. Bu alanda Türkiye’de en iyi gelinlik tasarımcısı olarak görülüyor.

Koleksiyonlarını Londra, Abudabi, Tel-Aviv, Alhain, Haifa gibi uluslararası merkezlerin yanısıra İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya, Diyarbakır’da sergileyen Mayruk gelirlerini başta eğitim olmak üzere hayır kurumlarına bağışlamıştı.