  • BIST 1.102
  • Altın 458,064
  • Dolar 7,6731
  • Euro 8,9359
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 14 vaka! 4 vaka yerel

Duayen modacı Yıldırım Mayruk’tan veda defilesinde Türkan Şoray sürprizi

»
Modanın duayen ismi Yıldırım Mayruk bu gece düzenlediği defileyle mesleğine veda etti.
Duayen modacı Yıldırım Mayruk’tan veda defilesinde Türkan Şoray sürprizi

Modanın duayen ismi Yıldırım Mayruk bu gece son defilesini yaptı.

Fişekhanenda gerçekleşen “Yıldırım Mayruk Jübile Gala” gecesinde ünlü isimler de bulundu.

Türk Sineması’nın “Sultan” lakaplı ünlü oyuncusu Türkan Şoray, Yıldırım Mayruk’un mesleğine veda ettiği defilede podyumda yürüdü. Şoray’ın podyuma çıkmasıyla final yapılan defilede Arzum Onan, Çağla Şikel, Azra Akın gibi ünlü isimler de yer aldı.

Gecenin sonunda ayakta alkışlanan Mayruk, gözyaşlarına hakim olamadı.

Tasarımcı ve modacı Yıldırım Mayruk, özellikle gelinlik tasarımları ile tanınıyordu. Bu alanda Türkiye’de en iyi gelinlik tasarımcısı olarak görülüyor.

Koleksiyonlarını Londra, Abudabi, Tel-Aviv, Alhain, Haifa gibi uluslararası merkezlerin yanısıra İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya, Diyarbakır’da sergileyen Mayruk gelirlerini başta eğitim olmak üzere hayır kurumlarına bağışlamıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Drozdova, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için yağlı boya tekniğiyle Türk Hamamlarını resmetti01 Eylül 2020 Salı 13:04
  • Nurperi Özgener’in Kıbrıs Türk Evvel Zaman Düğünleri isimli kitabı yayımlandı!20 Ağustos 2020 Perşembe 13:05
  • KKSF 2020 KKTC Bölge Birincilikleri Sona Erdi19 Ağustos 2020 Çarşamba 13:28
  • Charlize Theron, The Old Guard'ın Netflix rekorlarını paramparça etmesini kutluyor20 Temmuz 2020 Pazartesi 10:27
  • “Varoluşa Dokunmak” sanatseverlerle buluşuyor12 Temmuz 2020 Pazar 17:08
  • Johnny Depp, Amber Heard’dan boşanma nedenini açıkladı: “Yatakta bulduğum bir şey”09 Temmuz 2020 Perşembe 12:30
  • Bergüzar Korel kendi haberini kendi yazdı07 Temmuz 2020 Salı 15:19
  • Ergüçlü: Kıbrıs’ta uzun bir tatil yapmak istiyorum05 Temmuz 2020 Pazar 09:46
  • Dark dizisini anlamayanlar için internet sitesi kuruldu03 Temmuz 2020 Cuma 09:45
  • Sinemanın güldürü ustası Kemal Sunal anılıyor03 Temmuz 2020 Cuma 09:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti