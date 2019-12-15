  • BIST 110.477
  • Altın 275,921
  • Dolar 5,8011
  • Euro 6,4759
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Dünya Güzeli Belli Oldu

» »
Dünya Güzeli Belli Oldu
Dünya Güzeli Belli Oldu

 İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Dünya Güzellik Yarişmasi’nın (Miss World) bu seneki kazananı Jamaika'nın adayı Toni-Ann Singh oldu.

23 yaşındaki Florida State Üniversitesi mezunu Singh, sadece güzelliği ile değil, yarışmada kendisine yöneltilen sorulara verdiği cevaplarla da göz doldurdu.

Dünya’da kadın ve çocuklar için “sürdürülebilir değişim” istediğini belirten Singh kadın haklarının önemine vurgu yaptı.

Yarışmada Türkiyeyi temsil edem Simay Rasimoğlu ise dereceye giremedi.

'DÜNYA GÜZELİ'NDEN KADIN HAKLARI VURGUSU

Miss World yarışmasına katılma deneyiminden sonra kendini ‘değişmiş bir kadın’ olarak nitelendiren Dünya Güzeli ayrıca bir şeyleri başarmak için 'sadece güzel olmanın yeterli olmadığını' dile getirdi.

 

Geçen yılın kazananı Meksika Vanessa Ponce’un tacını devralan Singh, yarışmada Whitney Houston'ın “I have nothing” adlı şarkısını da seslendirdi.

Yarışmada ayrıca ikincilik Fransa'nın, üçüncülük ise Hindistan'ın oldu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Muhafazakar Parti %43 - İşçi Partisi %3213 Aralık 2019 Cuma 10:00
  • İngiltere seçimlerini Muhafazakar Parti kazandı, İşçi Partisi lideri Corbyn istifa edeceğini açıkladı13 Aralık 2019 Cuma 09:59
  • İngiliz basını ‘oyunu kullandı’12 Aralık 2019 Perşembe 17:44
  • İngiltere seçimleri: Kraliçe oy kullanacak mı, sandıkta usulsüzlük yapılıyor mu?12 Aralık 2019 Perşembe 11:47
  • İngiltere seçimleri: Gündemdeki hükümet ve Brexit senaryoları neler?12 Aralık 2019 Perşembe 10:12
  • İngiltere'de karar anı, gitmek mi zor kalmak mı?11 Aralık 2019 Çarşamba 10:40
  • Jeremy Corbyn: Sosyalist bir hükümet programı hedefleyen İşçi Partisi lideri sürpriz yapabilecek mi?10 Aralık 2019 Salı 10:11
  • Boris Johnson: Osmanlı nazırı Ali Kemal'in, Türkiye karşıtı kampanyayla referandum kazanan torunu seçim sınavını geçecek mi?10 Aralık 2019 Salı 10:09
  • İngiltere’de sağlık skandalı Boris Johnson’a özür dilleti09 Aralık 2019 Pazartesi 18:51
  • Brexit - İngiltere'de erken seçime bir hafta kaldı, AB yanlıları ve karşıtları sandıkta ne yapacak?05 Aralık 2019 Perşembe 20:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti