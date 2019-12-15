Dünya Güzeli Belli Oldu

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Dünya Güzellik Yarişmasi’nın (Miss World) bu seneki kazananı Jamaika'nın adayı Toni-Ann Singh oldu.

23 yaşındaki Florida State Üniversitesi mezunu Singh, sadece güzelliği ile değil, yarışmada kendisine yöneltilen sorulara verdiği cevaplarla da göz doldurdu.

Dünya’da kadın ve çocuklar için “sürdürülebilir değişim” istediğini belirten Singh kadın haklarının önemine vurgu yaptı.

Yarışmada Türkiyeyi temsil edem Simay Rasimoğlu ise dereceye giremedi.

'DÜNYA GÜZELİ'NDEN KADIN HAKLARI VURGUSU

Miss World yarışmasına katılma deneyiminden sonra kendini ‘değişmiş bir kadın’ olarak nitelendiren Dünya Güzeli ayrıca bir şeyleri başarmak için 'sadece güzel olmanın yeterli olmadığını' dile getirdi.

Geçen yılın kazananı Meksika Vanessa Ponce’un tacını devralan Singh, yarışmada Whitney Houston'ın “I have nothing” adlı şarkısını da seslendirdi.

Yarışmada ayrıca ikincilik Fransa'nın, üçüncülük ise Hindistan'ın oldu.