Dünyada bir ilk: Kalp hastası bebek kök hücrelerle tedavi edildi

İngiltere'de kalp hastası olarak doğan Finley, kan damarlarının gelişimine yardımcı olmak için kasa enjekte edilen kök hücreyle hayata döndü. Dünyada bir ilk olan operasyon sayesinde Finley, şimdi iki yaşında sağlıklı bir çocuk.

Bilim dünyası, kalbine enjekte edilen kök hücreler sayesinde hayata dönen bebeği konuşuyor. Wiltshire, Corsham’da yaşayan ve şimdi iki yaşında olan Finley, kök hücrelerle kalp sorunu çözülen dünyadaki ilk bebek.

Bristol Üniversitesi’nde kalp cerrahisi profesörü olan Massimo Caputo, daha önce benzer operasyonlarda başarısız olsa da çalışmalarından vazgeçmedi ve bu defa küçük bir bebeğin hayatını kurtardı. Caputo şimdi, kan damarlarındaki kapakçıklardaki anormallikleri onarmak için kök hücreler kullandı.

Yapay doku normalde bebeklerde kalp onarımları için kullanılıyor, ancak başarısızlıkla sonuçlanabiliyor. Ev sahibi vücut tarafından yapay doku reddedilebilip kalple birlikte büyümediği için çocuklar geliştikçe daha fazla ameliyata ihtiyaç duyabiliyorlar.

YENİDEN AMELİYAT OLMASINA GEREK KALMAYCAK

Caputo ise kalp dokusunun kendi kendini onarmasına ve çocukla birlikte büyümesine yardımcı olabilecek bir kök hücre kullanmak istiyor, böylece operasyonu geçiren çocuklar yeniden kalp ameliyatına ihtiyaç duymadan yaşamlarına devam edebiliyorlar.

Finley de bu operasyonu geçiren ilk bebek ve şimdi iki yaşında sağlıklı bir şekilde hayatına devam ediyor.

Finley, aslında akciğerlere ve vücuda kan sağlayan iki ana arterin yanlış şekilde olduğu doğuştan bir kalp sorunuyla doğdu. Ve henüz dört günlükken, ana arterleri normal pozisyonlarına döndürmek için ilk açık kalp ameliyatını oldu.

HENÜZ İKİ AYLIKKEN HAYATINI KAYBEDİYORDU

Finley’in annesi Melissa Hudd, “Uzun 12 saatin ardından Finley nihayet ameliyattan çıktı ama kalbinin ve ciğerlerinin işlevini devralan bir makineye bağımlıydı” diye anlatıyor. Daha da kötüsü ilk ameliyattan itibaren komplikasyonlar yaşadı ve Finley’in kalp fonksiyonu önemli ölçüde kötüleşti.

Pek çok tedavi denendiği halde kalbinin çalışması için ilaçlara ve solunum cihazına bağlı olarak haftalarca yoğun bakımda kaldı.

Caputo da dünyada bir ilk olarak Finley’in kalbinin sol tarafına kan akışını artırmak için hasarlı kan damarlarının büyümesine yardımcı olmaları umuduyla kök hücrelerini doğrudan Finley’in kalbine enjekte etti.

Hudd yaşadıkları süreci ise şu şekilde anlatıyor: “Finley henüz iki aylıkken neredeyse kaybediyorduk. Doktorlar bizi bir odaya çağırdılar ve ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını söylediler. İşte o zaman Massimo bizi bulmaya geldi ve geriye tek bir seçeneğin kaldığını açıkladı. Sonucun ne olacağını tahmin edemediğini söyleyerek bizi uyardı. Kaybedecek hiçbir şeyimiz yoktu; Finley’e yaşaması için mümkün olan her şansı vermeye çalışmalıydık.”

KALP HASTASI OLAN ÇOCUKLARIN TEDAVİSİNDE DEVRİM

Hudd, “Massimo’ya ne kadar teşekkür etsek az. İnanıyorum ki, kök hücre tedavisi olmasaydı, o zaman Finley bugün burada bizimle olmayacaktı” diyerek sözlerini tamamlıyor.

İngiliz Kalp Vakfı tarafından finanse edilen araştırma, doğuştan kalp hastalığı olan çocukların tedavisinde devrim yaratmayı amaçlıyor.

Birleşik Krallık’ta her yıl doğuştan kalp hastalığı olan kişiler için yaklaşık 200 tekrar ameliyatı yapılıyor. Kök hücre yamaları sayesinde Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Sistemi, her yıl milyonlarca pound tasarruf da sağlayabilir.