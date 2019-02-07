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Dünyada en çok altın rezervi olan ülkeler

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İşte Dünya Altın Konseyi'nin Aralık 2018 verilerine göre ülkelerin altın rezervleri:
Dünyada en çok altın rezervi olan ülkeler

Venezuela'da muhalefet, kanalı Karakas hükümetinin geçen yıl Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye'ye 73 ton altın sattığını öne sürdü.

Dünyada yatırımcılar gibi merkez bankaları da 'güvenilir liman" altına yönelirken, 2011'de altını zorunlu karşılık olarak kabul eden Türkiye, dünya altın rezervi ülke sıralamasında ilk 11'e girdi.

Dünya Altın Konseyi (WGC) verilerine göre, Aralık 2018 itibarıyla elinde 8 bin 407 ton altın rezervi bulunan ABD, dünya ülkeleri arasında ilk sıradaki yerini korumaya devam ediyor. ABD'yi, 3 bin 483 ton ile Almanya, 2 bin 534 ton ile İtalya takip ediyor.

Eylül 2011'de 116,1 ton altını bulunan Türkiye'nin ise bugün yaklaşık 506 ton altın rezervi ile 11. sırada.

İşte Dünya Altın Konseyi'nin Aralık 2018 verilerine göre ülkelerin altın rezervleri:

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