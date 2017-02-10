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Dünyayı değiştirecek 1000 internet korsanı arıyor

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Dünyayı değiştirecek 1000 internet korsanı arıyor
Birleşmiş Milletler (BM), "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi (SDG) girişimcisi" olmak üzere 3 günde dünyanın değiştirilmesine yardım edecek 1000 internet korsanı arıyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFİNE ULAŞILMASI İÇİN BAŞTA BİLGİSAYAR PROGRAMCILARI VE ARAYÜZ TASARIMCILARI OLMAK ÜZERE BİRÇOK ALANDAN YENİLİKÇİ FİKİRLER 10-12 MART'TA "HACKGÜNÜ" ETKİNLİĞİNDE YARIŞTIRILACAK

 

ETKİNLİK KAPSAMINDA DÜNYA GENELİNDE 9 KENTTE BİN KİŞİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFİ GİRİŞİMCİLERİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ AMACIYLA EKİP KURULACAK

 

 

Birleşmiş Milletler (BM), "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi (SDG) girişimcisi" olmak üzere 3 günde dünyanın değiştirilmesine yardım edecek 1000 internet korsanı arıyor.

 

BM'den yapılan açıklamada, en büyük küresel sorunlara çözüm bularak dünyanın değiştirilmesini içeren SDG'lere ulaşılmasına yardımcı olacak bin internet korsanı arandığı bildirildi.

 

Yenilikçi bireylerin ülkeler ve BM'nin ortaklarıyla çalışarak cesur ve iddialı küresel planı harekete geçirmesine acil ihtiyaç duyulduğu aktarılan açıklamada, 3 Mart'a kadar yapılacak başvuruların ardından SDG Eylem Kampanyası, BM Genel Kurulu ve Influx Vakfı Ofisinin 10-12 Mart'ta "hackgünü" açılış etkinliğinde dünya genelinde 9 kentte bin kişiyi SDG girişimcilere dönüştürmek üzere bir ekip kuracağı belirtildi.

 

Açıklamada, 3 gün sürecek "#Connect2Effect Global Hackathon" etkinliğinin SDG'ler etrafında benzeri görülmemiş bir yenilik ve iş birliği seviyesini hızla üreteceği, yenilikçilerin programlamadan tasarım ve pazarlamaya kadar farklı becerileri bir araya getireceği vurgulandı.

 

Seçilecek internet korsanları ve yenilikçi düşünce sahipleri, fikirlerini sunmak üzere New York'taki BM Genel Merkezinde 15-17 Mayıs tarihlerinde yapılacak Bilim, Teknoloji ve Yenilik Forumu'na davet edilecek.

 

PAYDAŞ KURULUŞLARIN TEMSİLCİLERİNİN AÇIKLAMALARI

 

BM SDG Eylem Kampanyası Direktörü Mitchell Toomey, konuyla ilgili açıklamasında şunları kaydetti:

 

"BM SDG Eylem Kampanyasında, yeni izleyiciler bulmak ve onlara SDG'lerle ilgili ilham verecek yolları keşfetmek için sürekli bir çaba içindeyiz. Ayrıca, bireyleri birlikte çalışmalarını sağlayıp değişimin aracı ajanları olarak görev yapmaları konusunda yetkilendiriyoruz ve çeşitli yöntemlerle en iyi çözümleri değerlendiriyoruz. BM'ye ve hükümetlerin hedeflerine ulaşmalarında yardımcı olmak için en iyi yaratıcı fikir sahiplerini ve sorun çözücüleri yetkilendirme arzusundayız."

 

BM Genel Kurul Başkanı Peter Thomson da #Connect2Effect inisiyatifine tam desteğini ifade etti.

 

Thomson açıklamasında, "Yeni fikirler ortaya çıkaran yaratıcı düşünce sahipleri, mucitler ve başkalarıyla birlikte çalışarak çözümlerin uygulanmasını sağlayan aktivistler ve sürdürülebilir yaşamın rol modeli bireyler olarak dünyamızı sürdürülebilir bir geleceğe doğru şekillendirmek için her birimizin ve hepimizin oynayacağı kritik bir rolü var" değerlendirmesinde bulundu.

 

Influx'un CEO'su Max Kallis ise ağları ve uzmanlıklarını kullanarak dünyanın en önemli sorunlarının bazılarına çözüm bulma konusunda BM'yi desteklemeye çalıştıklarına değindi.

 

Dünya genelinde 193 ülkenin ortak kararıyla Eylül 2015'te, 2030 yılına kadar yoksulluğun sona erdirilmesi, evrenin korunması ve herkese refah sağlanması konularını kapsayan 17 hedefi bulunan 15 yıllık SDG adlı küresel bir plan üzerinde anlaşmaya varılmıştı.

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