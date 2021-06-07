Ekonomi Bakanlığı tek kuruş vermedi, ceplerinden ödeyip KKTC'yi temsil ettiler, kupa aldılar

Cemal Direkçi'nin açıklaması şöyle;

Alanya yamaç paraşütü Avrupa hedef kupasi yarışmasında KKTC Muz Cumhuriyeti şov...

Sayın ekonomi ve enerji bakanı Erhan Arıklının faaliyet yapmıyorsunuz diye para veremem diyerek tek kuruşuna kadar kendi cebimizden ödeyerek geldiğimiz ve organizasyonunda birebir görev aldığımız yarışmada takımsal sıralamada ikinciliği elde ederek ülkemiz Muz cumhuriyetine geri dönüyoruz.

Evet sayın arıklı faaliyet yapmıyoruz çünkü bunun sebebi sizsiniz. Siz kendi sporcularınızı bile tanımıyorsunuz , ama önemli değil bizi dünya tanır ve biz size rağmen ülkemizi tanıtmaya devam edeceğiz....