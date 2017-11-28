 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 102.068
  • Altın 164,717
  • Dolar 3,9550
  • Euro 4,6997
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKADemirtaş hakkında beraat kararı!

Eleni Loizidu’ya “Rus ajanı” suçlaması

»
Eleni Loizidu’ya “Rus ajanı” suçlaması
Rum Başsavcılığı’nın iki numaralı yetkilisi Eleni Loizidu,  Rum Yönetimi çalışanından çok Rus kovuşturma makamı gibi davrandığının ortaya çıkmasının ardından Rus ajanı olmakla suçlanıyor.

Politis “Eleni, Aşırı Hevesle Rusların Ajanı!” başlıklı haberinde, Rus medyasına sızdırılan elektronik posta mesajlarından, “ne protokollere, ne kurallara, ne devletler arası adli yardım anlaşmalarına saygı gösterdiği” anlaşılan Loizidu’nun, bazı mesajlarında Rus taleplerini yerine getirmede gösterdiği aşırı hevesin,  “başka devlet çıkarına ajanlık sınırlarına dayandığını” yazdı. 

Habere göre, Eleni Loizidu, Rusya Başsavcılığı’ndan 4 Eylül 2017’de L.B. Nevzlin isimli aranan şahısla ilgili mesaj aldı.

Loizidu, 8 Eylül tarihli cevabında, Nevzlin’in iade edilmemesinin garanti olabileceği Avrupa ülkelerinde araştırma yaptığını ve bu ülkelerin Belçika, İngiltere, Fransa ve İsviçre olduğunu yazdı. Loizidu ayrıca Interpol’ün de bahse konu kişinin kırmızı bültenini iptal ettiğini bildirdi.

“OĞLUM DIŞINDA BAŞLICA KAYGIM RUS BAŞSAVCILIĞI’NIN MESELELERİDİR”

Gazete, Güney Kıbrıs ekonomisinin çöktüğü 2013’te Vladimir Zimin isimli Rus Başsavcılığı yetkilisine gönderdiği mesajda “Oğlum dışında başlıca kaygım, Rus Başsavcılığı’nın meseleleridir” ifadesine yer veren Loizidu’nun Rum polisinin “kendisine sorun çıkardığından”  şikayet ettiğini ve Zimin’e, dönemin yeni İçişleri Bakanı Sokratis Hasikos’ya yaklaşması telkininde bulunduğunu yazdı.

Habere göre, Eleni Loizidu, 20 Mart 2017 tarihinde Moskova Hukuk Dairesi’nden Aleksander Maliufin isimli kişiyle yazışmasında, AB’nin, Güney Kıbrıs’ın Rusya ile ilişkilerini bozmaya çalıştığını iddia etti. 

OSADCHİY’NİN, TAKDİRLERİNİ ŞAHSEN İLETME İSTEĞİ 

Haberde, Güney Kıbrıs’taki Rus Büyükelçiliği’nin 2015’te Rum Başsavcı Kostas Kliridis’e gönderdiği ve dağıtımını Loizidu’ya da yaptığı bir mektuba da işaret edildi.

Rum Hukuk Dairesi’nin Rus makamlarına ve Güney Kıbrıs’taki Rus Büyükelçiliği’ne yaptığı yardımlardan dolayı Kliridis’e teşekkür edilen mektupta, Eleni Loizidu ile de bir görüşme ayarlandığı ve Büyükelçi Osadchiy’in Loizidu’ya takdirlerini şahsen ilettiği bildirildi.

"KLİRİDİS’İN DE RIZASI VARDI.. HALA HİYERARŞİDE İKİNCİ SIRADA" 

Gazete, söz konusu mektubun alıcısının Kostas Kliridis olması ve Loizidu’nun binlerce elektronik postasının dağıtımının Rum Başsavcılığı’na da yapılması nedeniyle Loizidu’nun Rus taleplerini yerine getirirken Rum Hukuk Dairesi’nden tamamen ayrı hareket etmediği ve Başsavcılığın rızasıyla hareket ettiği yorumu yaptı.

“Başsavcılığı Kim Kontrol Edecek… Başsavcı Kostas Kliridis’in Tepkisi Çok Hayal Kırıcı” başlığıyla manşetten verilen haberde ise Pazar günü yayınlanan skandal habere dün tepki veren Kliridis’deki bu gecikmenin de hayal kırıklığı yarattığı belirtildi.

KLİRİDİS 24 SAAT SESSİZ KALDI

Haberde, Kliridis’in, Eleni Loizidu’nun elektronik posta yazışmalarının Comporomat isimli Rus web sitesinde yayınlanması olayı hakkında 24 saatlik suskunluktan sonra açıklama yapmasına dikkat çekildi.

Önce “yasadışı müdahale ve yasadışı elde edilmiş elektronik yazışmaların yasadışı yayınlanması ihtimalinden” söz ettiği bir açıklama yapan Kliridis’in daha sonra Loizidu’nun kaçakların iadesi birimindeki görevinden alındığını ve disiplin suçu işleyip işlemediğine dair araştırma başlatıldığı yönünde ikinci bir açıklama yaptığı kaydedildi.

Kliridis ayrıca Rum polisinin, elektronik posta verilerinin  çalınması ve yayınlanmasına dair araştırma başlattığını belirtti.

Gazete “Savcı görevinde kalmaya ve hiyerarşide ikinci sırada olmaya devam ederken, Moskova ile tuhaf ilişkilerine dair bağımsız bir araştırma yapılması mümkün mü?” sorusunu yöneltti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Politis Gazetesi'nden TMK ile ilgili ilginç iddia23 Kasım 2017 Perşembe 14:21
  • En son Anastasiadis'le görüşmüştü: Lübnan Başbakanı istifasını askıya aldı22 Kasım 2017 Çarşamba 12:34
  • İttifak genişliyor: Türkiye'ye uzak durma çağrısında bulunan 'Lefkoşa Bildirgesi' yayınlandı22 Kasım 2017 Çarşamba 10:51
  • “Kıbrıs-Yunanistan Hükümetler Arası Savunma Konseyi”nin ikincisi düzenleniyor22 Kasım 2017 Çarşamba 10:50
  • “Afrodit” yatağı için temaslar yoğunlaşıyor22 Kasım 2017 Çarşamba 10:47
  • Mısır-Güney Kıbrıs-Yunanistan elektrik ağına öncelik22 Kasım 2017 Çarşamba 10:06
  • İstifa eden Başbakan'dan Anastasiadis'e 45 dakikalık ziyaret22 Kasım 2017 Çarşamba 10:03
  • El Sisi Rum Meclisi’ne hitap etti21 Kasım 2017 Salı 14:18
  • Güney Kıbrıs-Yunanistan-Mısır Zirvesi başladı21 Kasım 2017 Salı 14:01
  • Limasol yakınlarında 3.8 büyüklüğünde deprem oldu20 Kasım 2017 Pazartesi 14:16
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti