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Elon Musk’ın eski eşi soyundu: Cadılar Bayramı kostümünü gösterdi

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Farklı tarzıyla adından söz ettiren şarkıcı Grimes, sosyal medyada yaptığı paylaşım ile gündem oldu.
Elon Musk’ın eski eşi soyundu: Cadılar Bayramı kostümünü gösterdi

Tesla, SpaceX ve Twitter’ın CEO’su olan Elon Musk’ın eski eşi ve iki çocuğunun annesi Grimes’ın sosyal medyada yaptığı paylaşım gündem oldu…

Ekim ayında kutlanan Cadılar Bayramı için giydiği kostümü bir dizi fotoğraf ile takipçileriyle paylaşan Grimes’ın tamamen soyunarak poz vermesi ise tartışmaları beraberinde getirdi.

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Grimes, Elon Musk ile olan çocuklarına verdiği isimle de gündeme gelmişti.

Grimes, “Cadılar Bayramı kostümümle hiç poz vermemiştim… Malenia, Miquella’nın kılıcı” ifadesiyle fotoğrafları paylaştı.

Elder Ring isimli oyundan esinlenen karakterin kostümünü giyen ve tamamen çıplak olarak poz veren Grimes’ın dövmeleri ve turuncu saçı da öne çıktı.

Musk ile çocuklarına, “X Æ A-Xii Musk” ve “Exa Dark Sideræl Musk” isimlerini veren Grimes daha önce de bütün vücuduna kalıcı dövme yaparak bembeyaz olmak istediğini söylemişti.

Grimes’ın paylaşımına Paris Hilton ve Kim Kardashian’dan “alev emojisi” gelirken çok sayıda kullanıcı bu fotoğrafları beğendi.

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