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Elvis Presley’in kızı Lisa Marie Presley hayatını kaybetti

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Rock ikonu Elvis Presley ile oyuncu Priscilla Presley'in kızları Lisa Marie Presley, hastaneye kaldırıldıktan sonra perşembe günü Los Angeles'ta hayatını kaybetti.
Elvis Presley’in kızı Lisa Marie Presley hayatını kaybetti

Elvis Presley’in tek çocuğu olan Lisa Marie Presley 54 yaşında hayatını kaybetti. Associated Press’e bir açıklama yapan annesi Priscilla Presley, kızının ölümünü doğrulandı.

Presley yaptığı açıklamada, “Güzel kızım Lisa Marie’nin aramızdan ayrıldığını üzüntüyle paylaşmak zorundayım. Tanıdığım en tutkulu, güçlü ve sevgi dolu kadındı” dedi.

Deadline’ın  haberine göre; Presley’in evinden sabah erken saatlerde evdeki birinin kalp krizi geçirdiğine dair bir telefon alındıktan sonra sağlık görevlileri giderek Presley’i stabilize etmek için tedavi uyguladı. Ardından da West Hills yakınlarındaki yerel bir hastaneye götürüldü.

Elvis Presley Enterprises’ın yöneticisi olan Lisa Marie Presley 8 Ocak’ta da babasının eski evinin önünde, arkadaşları ve ailesiyle rock ikonunun 88. doğum gününü kutlamıştı. Presley törende şunları söylemişti: “Teşekkürler. Seni özledim. Beni evimden çıkarabilecek tek kişinin sen olduğunu söyleyip duruyorum. Şaka yapmıyorum.” Memphis’te babasının doğum gününü kutladıktan sonra da Presley, Elvis filminin oyuncu kadrosu ve ekibiyle yıldızlarla dolu bir Hollywood partisi için Los Angeles’a döndü. Hatta annesi Priscilla Presley ile Elvis Presley’i canlandıran Austin Butler’ı desteklemek için salı gecesi gerçekleşen Altın Küre Ödülleri’ne katıldı.

Şarkıcı-söz yazarı olan Presley, babası 1977’de 42 yaşında öldüğünde henüz 9 yaşındaydı.

Presley, kendi müzik kariyerini oluşturmak için üç albüm kaydetti. Rock and Roll Kralı’nın kızı olmasının getirdiği beklentilerinden kurtulmakla mücadele etti ve hem eleştirmenler hem de hayranlar tarafından beğeniyle karşılandı.

Lisa Marie Presley, dünyanın en tanınmış babasının çocuğu olarak dünyaya gelirken Elvis Presley’in şöhretine rakip olabilecek belki de tek adamla evlendi. 1994’te1996’a yılına kadar  Michael Jackson ile evli kaldı. 2010 yılında, Oprah Winfrey’e kendisinin ve Jackson’ın boşandıktan sonra yıllarca arkadaş kaldıklarını söyledi.

Michael Jackson dışında; Nicolas Cage, müzisyen Danny Keough ve müzik yapımcısı Michael Lockwood ile evlendi. Oğlu Benjamin Keough, 2020’de 27 yaşındayken intihar ederek öldü.

Michael Lockwood ile…

Presley, profesyonel kariyerine ve özel hayatının yanında yaptığı yardımlar ve destek olduğu hayır kurumlarıyla da tanınıyordu.

2002’de Presley’in Scientology Kilisesi adına yaptığı çalışmalar, ona kuruluşun İnsani Yardım Ödülü’nü kazandırdı, ancak grupla uzun süredir devam eden ilişkisini 2014’te, 2008 civarında kiliseye olan inancını kaybettiğini söyleyerek sonlandırdı.

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