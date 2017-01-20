Enerji alanında dörtlü zirve için zemin hazırlanıyor

East Med doğalgaz boru hattı projesi kapsamında Güney Kıbrıs, Yunanistan, İsrail ve İtalya arasında bir zirve toplantısının gerçekleştirilmesi yönünde zemin hazırlanıyor.

Simerini gazetesi İsrail’in Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki doğalgazının, Güney Kıbrıs ve Yunanistan aracılığıyla Avrupa piyasasına ulaştırılmasının hedeflendiği East Med projesiyle ilgili olarak önümüzdeki günlerde üst düzey temasların olacağını yazdı.

İsrailli Globes gazetesinin kaynaklarına göre, İsrail Ulusal Altyapı, Enerji ve Su Kaynakları Bakanlığından Genel Müdür Shaul Meridor’un önümüzdeki Pazartesi günü Brüksel’dekİ Avrupa Komisyonu ofisinde Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İtalya’dan mevkidaşlarıyla bir araya geleceğini kaydeden gazete, bu görüşmenin hedefinde Şubat ayında İsrail’de dört ülkenin Enerji Bakanları arasında zirve toplantısı yapılması için zemin hazırlanması olduğunu kaydetti.

Habere göre Genel Müdürler görüşmede projenin finansmanıyla ilgili konuları da ele alacak.

Öte yandan gazete haberinde, İtalyan elektrik şirketi Enel Group’un CEO’su Francesco Starace’nin İsrail Ulusal Altyapı, Enerji ve Su Kaynakları Bakanı Yuval Steinitz ile bir araya gelerek şirketin İtalya’daki müşterileri için İsrail’den doğalgaz satın alma yönünde ilgisini dile getirdiğini de kaydetti.

Gazete ayrıca haberinde geçtiğimiz günlerde Larnaka’da “Doğu Akdeniz’deki keşifler ve fırsatlar” konulu bir enerji konferansı düzenlendiğini belirtti.

Habere göre konferansa Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi“ içerisinde faaliyet gösteren şirketler katıldı.