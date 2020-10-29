Eski Beyaz Saray çalışanı: Melania Trump bazen Donald Trump'tan iğreniyor

ABD'de 3 Kasım’daki seçimlere doğru nefesler tutulmuşken Donald Trump ve eşi Melania Trump’ı 17 yıldır tanıyan eski Beyaz Saray çalışanı Omarosa Manigault Newman'dan çiftin ilişkisine dair dikkat çeken iddialar geldi. Newman, çiftin 'tuhaf' ilişkisini anlatırken, Melania Trump’ın eşinden bazen 'iğrendiğini' öne sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump’ın eski yardımcılarından oyuncu Omarosa Manigault Newman, Donald Trump ile First Lady Melania Trump’ın ilişkisi hakkında ses getiren iddialarda bulundu.

Lorraine adlı talk show programına katılan Newman, Beyaz Saray'ı anlatan 'Unhinged' (Kaçık) isimli kitabında yazdıkları hakkında konuştu.

'Sadece bazen birbirlerinden hoşlanıyorlar'

Çiftin 'tuhaf' bir evlilikleri olduğunu söyleyen Newman, "İnsanların evlilikleri hakkında yorumda bulunurken çok ihtiyatlı davranırım, çünkü içeride neler olduğunu bilemezsiniz. Ama ben bu çifti flört dönemlerinden bu yana tanıyorum. Son 17 yılda gözlemlediklerimi anlatsam afallarsınız" dedi.

Newman, "Onlar sadece bazen birbirlerinden hoşlanıyorlar. Melania Trump bazen eşinden iğreniyor" diye konuştu.

Bu sözlerinin ardından geçen hafta Melania Trump'ın eşinin elini tutmak istemeyerek itmesini hatırlatan Newman, bu görüntünün söylediklerinin bir kanıtı olduğunu öne sürdü.

​'Trump, kitabın basılmasını engellemek istedi'

Newman ayrıca, Trump ve ekibinin kitabının yayınlamasını engellemeye çalıştığını savundu ve şu ifadeleri kullandı:

"Trump'ı 17 yıldır tanıyorum ve okurları bir yolculuğa çıkararak perde arkasında Donald Trump'ın nasıl biri olduğunu görmelerini istedim. Ancak maalesef doğruyu söylerseniz, uyarılırsınız. Bu yüzden (Trump'ın) avukatları, kitabın yayınlanmasını durdurmaya çalıştı."

Trump'la 2004 yılında The Apprentice (Çaylak) programına çıktıktan sonra tanışan Newman, Ocak 2017’de Trump’ın yardımcısı ve Halkla İrtibat Ofisi'nde İletişim Direktörü olmuştu.