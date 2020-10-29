  • BIST 1.127
  • Altın 497,308
  • Dolar 8,2591
  • Euro 9,6937
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 3 yerel vaka! 1 kişi yoğun bakıma alındı

Eski Beyaz Saray çalışanı: Melania Trump bazen Donald Trump'tan iğreniyor

» »
Eski Beyaz Saray çalışanı: Melania Trump bazen Donald Trump'tan iğreniyor
Eski Beyaz Saray çalışanı: Melania Trump bazen Donald Trump'tan iğreniyor

ABD'de 3 Kasım’daki seçimlere doğru nefesler tutulmuşken Donald Trump ve eşi Melania Trump’ı 17 yıldır tanıyan eski Beyaz Saray çalışanı Omarosa Manigault Newman'dan çiftin ilişkisine dair dikkat çeken iddialar geldi. Newman, çiftin 'tuhaf' ilişkisini anlatırken, Melania Trump’ın eşinden bazen 'iğrendiğini' öne sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump’ın eski yardımcılarından oyuncu Omarosa Manigault Newman, Donald Trump ile First Lady Melania Trump’ın ilişkisi hakkında ses getiren iddialarda bulundu.

Lorraine adlı talk show programına katılan Newman, Beyaz Saray'ı anlatan 'Unhinged' (Kaçık) isimli kitabında yazdıkları hakkında konuştu. 

'Sadece bazen birbirlerinden hoşlanıyorlar'

Çiftin 'tuhaf' bir evlilikleri olduğunu söyleyen Newman, "İnsanların evlilikleri hakkında yorumda bulunurken çok ihtiyatlı davranırım, çünkü içeride neler olduğunu bilemezsiniz. Ama ben bu çifti flört dönemlerinden bu yana tanıyorum. Son 17 yılda gözlemlediklerimi anlatsam afallarsınız" dedi. 

Newman, "Onlar sadece bazen birbirlerinden hoşlanıyorlar. Melania Trump bazen eşinden iğreniyor" diye konuştu. 

Bu sözlerinin ardından geçen hafta Melania Trump'ın eşinin elini tutmak istemeyerek itmesini hatırlatan Newman, bu görüntünün söylediklerinin bir kanıtı olduğunu öne sürdü. 

​'Trump, kitabın basılmasını engellemek istedi'

Newman ayrıca, Trump ve ekibinin kitabının yayınlamasını engellemeye çalıştığını savundu ve şu ifadeleri kullandı: 

"Trump'ı 17 yıldır tanıyorum ve okurları bir yolculuğa çıkararak perde arkasında Donald Trump'ın nasıl biri olduğunu görmelerini istedim. Ancak maalesef doğruyu söylerseniz, uyarılırsınız. Bu yüzden (Trump'ın) avukatları, kitabın yayınlanmasını durdurmaya çalıştı."

Trump'la 2004 yılında The Apprentice (Çaylak) programına çıktıktan sonra tanışan Newman, Ocak 2017’de Trump’ın yardımcısı ve Halkla İrtibat Ofisi'nde İletişim Direktörü olmuştu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngiliz Özel Kuvvetleri’nden Petrol Tankerine Müdahale26 Ekim 2020 Pazartesi 11:16
  • Şili'de halk Anayasanın yeniden yazılmasını istedi26 Ekim 2020 Pazartesi 09:17
  • Trump: Trump adında bir adama oy verdim25 Ekim 2020 Pazar 10:50
  • ABD'li astronot, başkanlık seçimleri için uzaydan oy kullandı24 Ekim 2020 Cumartesi 19:15
  • ABD’de bir siyahiyi öldüren, diğerini de yaralayan polis kovuldu24 Ekim 2020 Cumartesi 15:32
  • Trump, Sudan Ve İsrail'in İlişkilerini Normalleştirme Konusunda Anlaşmaya Vardığını Açıkladı24 Ekim 2020 Cumartesi 14:55
  • ABD’de eğitim uçağı yerleşim yerine düştü24 Ekim 2020 Cumartesi 13:48
  • ABD Başkanlık Seçimleri: Son tartışmada hangi konuda, kim öne çıktı?24 Ekim 2020 Cumartesi 11:00
  • Evo Morales, adayının Bolivya'daki seçimleri kazanmasının ardından Venezuela'ya geçiyor24 Ekim 2020 Cumartesi 08:54
  • ABD'de başkanlık seçimleri için şu ana kadar 50 milyona yakın oy kullanıldı23 Ekim 2020 Cuma 16:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti