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‘Evde Tek Başına’ filminin çekildiği ev bir geceliğine kiralık

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‘Evde Tek Başına’ filminn çekildiği ev bir geceliğine kiraya verilecek.
‘Evde Tek Başına’ filminin çekildiği ev bir geceliğine kiralık

1990 yapımı filmin çekildiği, ABD’deki ev 12 Aralık’ta Airbnb tarafından kiraya verilecek. Filmdeki McCallister Ailesi’nin yaşadığı evin bir gecelik kira bedeli 25 dolar (335 lira).

Chicago bölgesindeki evi tutmak isteyenler 7 Aralık’tan itibaren başvurabilecek. Evde 12 Aralık’ta azami dört kişi kalabilecek.

Misafirleri, tüm zamanların sevilen filmleri arasındaki ‘Evde Tek Başına’da ‘Buzz’ karakterini canlandıran ABD’li oyuncu Devin Ratray karşılayacak.

‘Çocukken filmi izleyip, o evi görmek için hayal kuranlara’ seslenen Ratray, bir gecelik kiralamanın tanıtımında, “Beni tanıyamayabilirsin yıllar geçti, büyüdüm. Aile evimi, pizzamı Noel öncesinde sizinle paylaşmaktan memnuniyet duyarım” ifadelerini kullandı.

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