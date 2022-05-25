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FBI, eski ABD Başkanı Bush'a yönelik suikast planının engellendiğini duyurdu

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Amerikan yetkililer, bir IŞİD sempatizanının eski ABD Başkanı George W Bush'u öldürmeye yönelik plan yaptığını ancak bunun Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından ortaya çıkarıldığını duyurdu.
FBI, eski ABD Başkanı Bush'a yönelik suikast planının engellendiğini duyurdu

 

Ohio eyaletindeki şüphelinin, operasyon için Iraklı kişileri Meksika'dan ABD'ye kaçırmaya çalıştığı iddia ediliyor.

Şu anda gözaltında olan zanlı, Salı günü Ohio'da federal bir mahkemeye çıkarıldı.

FBI, planı bozmak üzere muhbirlerini kullanırken, zanlı ile olan görüşmeleri de kaydetti.

Mahkeme belgelerine göre, 52 yaşında ve adı Shihab Ahmed Shihab olan Irak vatandaşı zanlı, 2020 yılından beri ABD'de bulunuyor ve sığınma başvurusunun neticelenmesini bekliyor.

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