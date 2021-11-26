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FBI’da Havana sendromu alarmı… Çalışanları uyardılar

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ABD'li diplomatlar ve CIA ajanları arasında hızla yayılan ve gizemli hastalık olarak adlandırılan ‘Havana sendromu’, FBI da harekete geçirdi.
FBI’da Havana sendromu alarmı… Çalışanları uyardılar

ABD'li diplomatlar ve CIA ajanları arasında hızla yayılan ve gizemli hastalık olarak adlandırılan ‘Havana sendromu’, FBI da harekete geçirdi.

Ülke içi ve dışında bugüne dek 200'den fazla ABD'li yetkilide ortaya çıkan sendrom, baş ağrıları, mide bulantısı, zihin bulanıklığı ve çınlama sesleri gibi semptomlarla kendini gösteriyor.

Eski bir FBI çalışanının Havana sendromuna yakalandığı ve tedavi için kurumdan herhangi bir yardım alamadığı iddiası sonrası ABD’li NBC televizyonu konunun üzerine gitti. NBC’nin soruşturmasının ardından FBI’nın çalışanlarına Havana sendromu uyarısı yaptığı ortaya çıktı.

RAPOR ETMEK ÖNCELİK

FBI tarafından yapılan açıklamada, Havana sendromunun Anormal Sağlık Olayı (AHI) olarak adlandırıldığı belirtildi. Bir AHI vakasını rapor etmenin en önemli öncelik olduğunu belirten FBI, böyle bir vakayla karşılaşılması durumunda nasıl bildirim yapılacağını ve tıbbı değerlendirme ile tedavi alınacağını duyurdu.

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