“Feminist Coğrafya” başlıklı söyleşi gerçekleştirildi

Yakın Doğu Üniversitesi Coğrafya Öğretmenliği Bölümü Öncülüğünde, Ankara üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Murat Yüceşahin'in konuşmacı olarak katıldığı bir söyleşi düzenlendi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Coğrafya Öğretmenliği Bölüm Başkanı Yrd. Doç .Dr. Şeniz Şensoy ve Öğretim görevlisi Uz. Hasip Sepetçioğlu öncülüğünde düzenlenen söyleşiye katkı koyan Doç. Dr. Murat Yüceşahin'in , son yıllarda ivme kazanan ve popüler bir alan alan haline gelen “Feminist Coğrafya” hakkında katılımcıları bilgilendirdiği bildirildi.

Söyleşi kapsamında "Toplumsal Cinsiyet ve Mekanın Karşılıklı İlişkisi: Patriyarkanın Sosyal Mekanı Örgütleyişine Dair Bir Tartışma" konularından bahseden Doç.Dr. Yüceşahin, coğrafya araştırmalarının erkekler tarafından ve erkek bakış açısıyla yapıldığını, kadınların sorun yaptığı olaylarla ilgilenmediklerini belirtti. Evde iş bölümü, evdeki iktidar paylaşımı, kadınların eğitim, ücretli iş, sağlık hizmetlerine ulaşımı, toplumsal rol ve etkinliklerinin değerlendirilidiği Feminist Coğrafya alanında bu eşitsizliklere çare arandığı söyleşi kapsamında dile getirildi.

Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği söyleşi, Yakın Doğu Üniversitesi Coğrafya Öğretmenliği Ana bilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Şeniz Şensoy’un Doç.Dr.Murat Yüceşahin’e teşekkür plaketi ve çiçek vermesiyle son buldu.