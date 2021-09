Financial Times: Avrupa ve ekonomi Erdoğan üzerinde baskı oluşturdu

15 Ağustos’ta Taliban’ın Kabil’i ele geçirmesiyle birlikte Afgan yönetimini kontrol altına alması sonrasında yaşanan insanlık dramı devam ediyor… Taliban yönetiminden kaçmak isteyen çok sayıda Afgan ülkeden kaçarak İran ve Türkiye’ye ulaşırken bunların büyük bir kısmı da Avrupa’ya doğru ilerlemek istiyor.

Afganistan’da yaşanan bu gelişmelerden en çok etkilenen ülkelerden biri olan Türkiye ile ilgili kapsamlı bir haber/analiz Financial Times tarafından yayınlandı. İngiliz gazetenin Türkiye muhabiri Ayla Jean Yackley imzalı haberde, “Afgan mültecileri uzak tutmak için inşa edilen Türk duvarı” başlığı kullanılırken spotta ise, “Avrupa ve kötü bir ekonomi, Erdoğan’ın Afganistan’dan yeni gelenleri engellemesi için baskı yapıyor” ifadesi yer aldı.

“TÜRKİYE’DE GÖZALTINDA OLMAK DAHA İYİ”

Türkiye’nin özellikle son dönemde mültecileri çok sıkı takip ettiğini aktaran Financial Times, resmi verilere göre 40.000 Afgan’ın yakalandığını yazdı. Bu sayının artmasının beklendiğini aktaran Financial Times’a konuşan bir Afgan mülteci, “Şu an Türkiye’de gözaltında olmak bile Afganistan’da Taliban altında yaşamaktan daha iyi” yorumunu yaptı.

Türkiye’nin dünyanın en büyük mülteci nüfusuna ev sahipliği yaptığını hatırlatan Financial Times, “Cumhurbaşkanı Erdoğan bir dönem açık kapı politikasının önderiydi. Özellikle ülkede 3.6 milyon yerinden olmuş Suriyeli ile birlikte. Fakat bocalayan bir ekonomi, toplumda yabancılara karşı bakışı olumsuz hale getirdi ve Erdoğan’ın partisine desteği yedi. Erdoğan da Türkiye’nin Avrupa için mültecilerin deposu olmayacağını söyledi” ifadesini kullandı.

Afganları ülkeden uzak tutmak için Türkiye’nin İran sınırına duvar inşa edeceğini yazan gazete, “AB, Türkiye’ye mültecileri engellemek için milyarlarca dolar ödüyor ve buna doğu sınırındaki güvenliği sağlamlaştırmak için verilen ve boyutu bilinmeyen para da dahil” yorumunu yaptı.

AFGANLAR SAHTE KİMLİKLE GİRİYOR

Sınır duvarının inşa edildiği Soğuksu’ya giden Financial Times muhabiri, 3 metre yüksekliğindeki duvarın üzerinde dikenli tel olacağını ve güvenlik güçlerinin de sınırı izleyeceğini yazdı. Gazete, çoğu neredeyse AB tarafından fonlanan 200 gözetleme kulesi inşa edileceğini ve güvenlik güçlerinin termal kamera, gece görüş kamerası ve drone kullanacağını da aktardı.

Gazete, Afganistan’dan gelenlerin çoğunun genç erkekler olduğunu yazarken, son dönemde kadın ve çocukların sayısında da artış olduğunu belirtti. Gazeteye konuşan bir Afgan aile ilk denemelerinde yakalandıklarını fakat insan kaçakçılarının kendilerine sahte kimlik verdikten sonra Türkiye’ye giriş yaptıklarını söyledi. Havalimanında yakalanan bu ailenin 25 yaşındaki bir üyesi, “En azından güvendeyiz. Taliban’ın erişebileceği bir yerde değiliz. Taliban insanları öldürüyor, kadınları kaçırıyor” dedi.