  • BIST 1.438,860
  • Altın 488,82
  • Dolar 8,4230
  • Euro 9,9500
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAÇocuklarda Dikkat Dağınıklığı ve Asabiyete Dikkat !

Financial Times: Avrupa ve ekonomi Erdoğan üzerinde baskı oluşturdu

» »
15 Ağustos’ta Taliban’ın Kabil’i ele geçirmesiyle birlikte Afgan yönetimini kontrol altına alması sonrasında yaşanan insanlık dramı devam ediyor…
Financial Times: Avrupa ve ekonomi Erdoğan üzerinde baskı oluşturdu

15 Ağustos’ta Taliban’ın Kabil’i ele geçirmesiyle birlikte Afgan yönetimini kontrol altına alması sonrasında yaşanan insanlık dramı devam ediyor… Taliban yönetiminden kaçmak isteyen çok sayıda Afgan ülkeden kaçarak İran ve Türkiye’ye ulaşırken bunların büyük bir kısmı da Avrupa’ya doğru ilerlemek istiyor.

Afganistan’da yaşanan bu gelişmelerden en çok etkilenen ülkelerden biri olan Türkiye ile ilgili kapsamlı bir haber/analiz Financial Times tarafından yayınlandı. İngiliz gazetenin Türkiye muhabiri Ayla Jean Yackley imzalı haberde, “Afgan mültecileri uzak tutmak için inşa edilen Türk duvarı” başlığı kullanılırken spotta ise, “Avrupa ve kötü bir ekonomi, Erdoğan’ın Afganistan’dan yeni gelenleri engellemesi için baskı yapıyor” ifadesi yer aldı.

“TÜRKİYE’DE GÖZALTINDA OLMAK DAHA İYİ”

Türkiye’nin özellikle son dönemde mültecileri çok sıkı takip ettiğini aktaran Financial Times, resmi verilere göre 40.000 Afgan’ın yakalandığını yazdı. Bu sayının artmasının beklendiğini aktaran Financial Times’a konuşan bir Afgan mülteci, “Şu an Türkiye’de gözaltında olmak bile Afganistan’da Taliban altında yaşamaktan daha iyi” yorumunu yaptı.

Türkiye’nin dünyanın en büyük mülteci nüfusuna ev sahipliği yaptığını hatırlatan Financial Times, “Cumhurbaşkanı Erdoğan bir dönem açık kapı politikasının önderiydi. Özellikle ülkede 3.6 milyon yerinden olmuş Suriyeli ile birlikte. Fakat bocalayan bir ekonomi, toplumda yabancılara karşı bakışı olumsuz hale getirdi ve Erdoğan’ın partisine desteği yedi. Erdoğan da Türkiye’nin Avrupa için mültecilerin deposu olmayacağını söyledi” ifadesini kullandı.

Afganları ülkeden uzak tutmak için Türkiye’nin İran sınırına duvar inşa edeceğini yazan gazete, “AB, Türkiye’ye mültecileri engellemek için milyarlarca dolar ödüyor ve buna doğu sınırındaki güvenliği sağlamlaştırmak için verilen ve boyutu bilinmeyen para da dahil” yorumunu yaptı.

AFGANLAR SAHTE KİMLİKLE GİRİYOR

Sınır duvarının inşa edildiği Soğuksu’ya giden Financial Times muhabiri, 3 metre yüksekliğindeki duvarın üzerinde dikenli tel olacağını ve güvenlik güçlerinin de sınırı izleyeceğini yazdı. Gazete, çoğu neredeyse AB tarafından fonlanan 200 gözetleme kulesi inşa edileceğini ve güvenlik güçlerinin termal kamera, gece görüş kamerası ve drone kullanacağını da aktardı.

Gazete, Afganistan’dan gelenlerin çoğunun genç erkekler olduğunu yazarken, son dönemde kadın ve çocukların sayısında da artış olduğunu belirtti. Gazeteye konuşan bir Afgan aile ilk denemelerinde yakalandıklarını fakat insan kaçakçılarının kendilerine sahte kimlik verdikten sonra Türkiye’ye giriş yaptıklarını söyledi. Havalimanında yakalanan bu ailenin 25 yaşındaki bir üyesi, “En azından güvendeyiz. Taliban’ın erişebileceği bir yerde değiliz. Taliban insanları öldürüyor, kadınları kaçırıyor” dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Boris Johnson’ın annesi Charlotte 79 yaşında hayatını kaybetti14 Eylül 2021 Salı 11:32
  • Kraliyet ailesinde yeni kriz: Kara para aklama soruşturması13 Eylül 2021 Pazartesi 10:26
  • İngiltere’de sağlık sistemi alarm veriyor10 Eylül 2021 Cuma 10:47
  • İngiltere’de vergi zammı büyük tartışma başlattı09 Eylül 2021 Perşembe 11:36
  • Ofise dönmeleri için ikramiye ve dondurma teklif ediyorlar08 Eylül 2021 Çarşamba 12:39
  • Galler hükümeti veri yasalarını ihlal etti07 Eylül 2021 Salı 12:19
  • Aşılama oranı yüzde 90’a ulaşan ülkede corona vakaları yeniden patladı07 Eylül 2021 Salı 08:57
  • Neo-Nazi gencin arkadaşını öldürme planı03 Eylül 2021 Cuma 13:45
  • İngiltere Savunma Bakanı: İngiltere'nin bir süper güç olmadığı çok açık02 Eylül 2021 Perşembe 21:39
  • İrlanda'dan WhatsApp'a rekor 'veri ihlali' cezası02 Eylül 2021 Perşembe 18:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti