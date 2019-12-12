Fotiu: “Türkiye, kayıplar konusuna kışkırtıcı şekilde kulak tıkıyor”

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, bir etkinlikte konuşma yapan Fotiu, Türkiye’nin, sorumluluklarından kaçtığını ifade etti.
Habere göre Fotiu, Türkiye’nin “askeri arşivlerini erişime açmadığını; kayıpların taşınmasıyla ilgili net yanıtlar vermediğini ve askeri bölgeler içerisindeki kazı çalışmalarına kısıtlı şartlar altında izin verdiğini” kaydetti.
Türkiye’nin bunları, sorumluluklarını ve suçlarını gizlemek maksadıyla yaptığını savunan Fotiu, kayıp ailelerinin acılarının ve mücadelelerinin görmezden gelindiğini dile getirdi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.