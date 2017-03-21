Fransa'da adaylar canlı yayında kapıştı

Fransa'da cumhurbaşkanlığı yarışı başlıyor. Cumhurbaşkanı adayları ilk kez televizyonda karşı karşıya geldi. Tartışma sonra eleştirilerin odağına ise Le Pen oturdu.

Fransa cumhurbaşkanı adayları ilk kez televizyondaki açık oturumda kozlarını paylaştı. Televizyondaki ilk canlı tartışma programına partisiz aday Emmanuel Macron, aşırı sağcı lider Marine Le Pen, muhafazakar aday François Fillon, sosyalist aday Benoit Hamon ve Sol Parti'den de Jean-Luc Melenchon katıldı.

Tartışmanın ağırlık noktasına ise Avrupa Birliği oluşturdu. Programda aşırı sağcı parti Ulusal Cephe'nin lideri Marine Le Pen'in seçildiği takdirde Avrupa Birliği'nden (AB) çıkış referandumu yaptıracağı şeklindeki sözleri tepkiyle karşılandı. Muhafazakâr aday François Fillon sağ popülist adayın Fransa'yı ekonomik ve sosyal kaosa sürüklemek istediğini öne sürdü. Le Pen'in seçim programında referandumun yanı sıra Euro ve Avrupa'nın geniş kesiminde sınır kontrolü olmaksızın seyahat etmeyi sağlayan Schengen bölgelerinden ayrılmak da bulunuyor.

23 Nisan'daki ilk tur seçim için Le Pen ve sosyal liberal aday Emmanuel Macron favori gösteriliyor. İkinci turu Macron'un açık farkla kazanacağı, ancak kararsızların fazla olmasının sonucu etkileyebileceği ifade ediliyor.

Eski Fransa Başbakanı Fillon ise programda "Avrupa para birimi bırakılıp Avrupa Merkez Bankası korumasının kaybedilemeyeceğini" söyledi. Fillon, Euro'suz Fransa'da kredi müşterileriyle tasarruf sahiplerinin iflas edeceğini savundu. François Fillon eşine Avrupa Parlamentosu'nda iş ayarladığının ortaya çıkmasından sonra anketlerde üçüncü sıraya gerilemişti.

Partisiz aday Emmanuel Macron da Fillon'un "Le Pen Fransızların satın alma gücünün seri katilidir" şeklindeki sözlerine katıldığını söyledi.

Le Pen'in AB karşıtlığı

Eleştirileri Fransızlara gözdağı verme girişimi olarak değerlendiren Le Pen, "Bu yönteme, Britanya'daki AB referandumundan ve Trump'un ABD başkanlığına seçilmesinden önce de başvurulmuştu” dedi. Le Pen, AB'nin ekonomik yurtseverliği ve himayeciliği yasaklayıp işsizliği teşvik ettiğini öne sürdü. Macron ile atışan Le Pen rakibine "Ne istediğinizi anlayabilmiş değilim” derken, Macron da kendisine "Ben sizin gibi Putin ile el ele vermeye niyetli değilim” karşılığını verdi.

Eski Ekonomi Bakanı Macron, Le Pen'den gelen "Fransızların değil büyük şirketlerin çıkarlarını kolluyorsunuz" şeklindeki eleştirisini "hakkında iftira kampanyası başlatılmasına göz yummayacağını" söyleyerek geri çevirdi.

Cumhurbaşkanı adayları arasındaki ortak yayında Almanya da eleştirildi. Merkez sağın adayı François Fillon, "Fransız askerleri Sahel bölgesinde hayatlarını tehlikeye atarken, Almanların ticaret fazlası biriktirmesine göz yumulamayacağını" belirtti ve seçildiği takdirde sıkı tasarruf politikası ve kapsamlı ekonomik reformlarla Fransa'yı "sağlığa" kavuşturmayı vadetti.