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Gazimağusa Meslek Lisesi yıl sonu sergisi açıldı

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Gazimağusa Meslek Lisesi yıl sonu sergisi tarihi Bandabulya’da açıldı.
Gazimağusa Meslek Lisesi yıl sonu sergisi açıldı

Gazimağusa Meslek Lisesi Müdürü Redif Güvensoy açılışta yaptığı konuşmada, covit sürecinde okulda sağlık çalışanları ve bir çok kurum ve kuruluş çalışanları için maske üretildigini belirterek, bunun en kötü günlerde büyük bir motivasyon sağladığını söyledi.

Güvensoy, iki yıl aradan sonra kursiyerler ve öğrencilerin hazırladığı el emeği göz nuru eserlerin sergilenecek olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın, Gazimağusa Meslek Lisesi’nin müdürlük görevini yaptığı ilk okul olması bakımından da kendisi için çok önemli olduğunu vurgulayarak, “eğitimin her yasta, her yerde olduğuna inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, sanatın zamanın şahidi olduğunu dile getirerek, sanat sayesinde kültúrün gelecek kuşaklara aktarıldığını söyledi.

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’nin çalışmalarına da değinen Çavuşoğlu, pandemi başladığı zaman ülkemize umut olmak için meslek liselerinde on binlerce maske üretilmesinin çok değerli olduğunu sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından kurdele kesimiyle serginin açılışı yapıldı.

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