Geçitkale’deki Kilisede Kurulan Açık Pazar Güney Kıbrıs’tan Tepki Aldı

Alithia gazetesi, Kıbrıs Türk basınında, Geçitkale köyünde bulunan “Arhangelos Mihail” kilisesi içerisinde açık Pazar kurulduğu haberlerini okuyucusuna yansıtırken, sözde Belediye Başkanı Zinas Lisandru’nun tepkisine yer verdi.

Habere göre Lisandru, “kutsal kilise” içerisinde pazar kurulmasını “saygısızlık” olarak nitelendirdi ve olayı şiddetle kınadıklarını ifade etti.

Söz konusu açık pazarın kilise içerisinde ve avlusunda kurulmasının Kıbrıslı Rumların “dini duyularını rencide ettiğini” öne süren Lisandru, Güney Kıbrıs’ta bir caminin duvarlarına slogan yazılmasının ortalığı ayağa kaldırdığını, şimdi ise kutsal bir mekanın Pazar yeri olarak kullanıldığını gördüklerini belirtti.

Lisandru, söz konusu kilisenin, iki toplumu teknik komite tarafından, Kıbrıslı Rumların dini inançlarını yerine getirebilmeleri için yıkımdan kurtarılarak restore edildiğini öne sürerek, Rum hükümetine “bu kışkırtıcı eylemin son bulması için girişim başlatması” çağrısında da bulundu.